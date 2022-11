Energie sparen im Alltag

Mit diesen Tipps und kleinen Handgriffen könnt ihr an einigen Stellen im Alltag euren Energieverbrauch reduzieren. Damit tut ihr nicht nur eurem Geldbeutel etwas Gutes, sondern auch der Umwelt.

Gleichzeitig gibt es viele Möglichkeiten, im Alltag an Strom, Gas und Wasser zu sparen und somit die eigenen Ausgaben zu reduzieren. Besonders im Winter , wo es in Kiel deutlich kälter und auch sehr viel länger dunkel ist, als zu anderen Jahreszeiten, macht Energiesparen Sinn .

Während neben den Mieten auch die Energiepreise weiter steigen, blicken viele Kieler:innen sorgenvoll in die Zukunft. Für alle, denen die steigenden Energiepreise große Probleme bereiten wurde bereits ein Beratungstelefon eingerichtet. Mehr Informationen zur telefonischen Beratung in der Energiekrise gibt es hier .

Außerdem erhält man als Teil der Energiespar-Kampagne Hilfe beim Wechsel von Strom- und Wärmelieferanten und kann zu vergünstigten Preisen diverse Strom-Spar-Checks an der eigenen Wohnung durchführen lassen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert überall in Deutschland ein Beratungsangebot rund um das Thema Energiesparen . Für die Einwohner:innen von Kiel und Umgebung bieten sich als regionale Partner die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und die Stadtwerke Kiel an.

Da besonders in mehrköpfigen Haushalten viel heißes Wasser beim Duschen verbraucht wird, kann man mit wassersparenden Duschköpfen einiges an Geld und Energie sparen .

Senkt man die Temperatur in diesen Räumen übrigens nur um wenige Grad Celsius, wird auch dadurch der Energieverbrauch enorm reduziert.

Auch auf das richtige Lüften kommt es an. Regelmäßiges Stoßlüften während die Heizung aus ist verursacht weniger Wärme- und Energieverlust als dauerhaft gekippte Fenster.

Auch beim Heizen und Lüften lässt sich mit wenig Aufwand einiges an Energie einsparen. Zunächst sollten vor den Heizkörpern keine sperrigen Möbel stehen, damit die warme Luft im Raum ungehindert zirkulieren kann. Aus dem gleichen Grund sollten auch keine langen Vorhänge die Heizkörper verdecken, denn auch sie stellen eine Barriere für die Heizungsluft dar. Außerdem empfiehlt es sich, die Heizkörper vor jeder kommenden Heizperiode zu entlüften .

Auch beim Kauf neuer Glühbirnen lohnt sich die Investition in Energiesparlampen oder noch besser in LED-Leuchten . Diese sind nicht nur energiesparender als bspw. Halogen oder gar 60-Watt-Glühbirnen, sondern auch wesentlich langlebiger.

Was die Wahl des Herds angeht so zeigt ein Vergleich, dass es bei den verschiedenen Herdarten beträchtliche Unterschiede gibt. Der Gasherd kommt bei einem Gaspreis von 16 Cent pro Kilowattstunde und einem Verbrauch von 600 bis 700 kWh auf 115,- bis 130,- Euro im Jahr .

Beim Backen ist die Umluftfunktion nachweislich am energiesparendsten. Außerdem lässt sich eine Menge Strom sparen, indem man auf das Vorheizen verzichtet . Der Auflauf schmeckt trotzdem gut, wenn er aus dem Ofen kommt.

Mit ein paar Handgriffen kann man beim Kochen und Backen einiges an Energie sparen. Benutzt man beispielsweise beim Kochen Deckel , wird der Stromverbrauch um mehr als die Hälfte reduziert. Auch die Restwärme der Kochplatten von Elektroherden kann effizient genutzt werden.

Schleswig-Holstein ist, was die Nutzung erneuerbarer Energien angeht, in Deutschland der absolute Spitzenreiter. 2020 wurden mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien mehr als 150 Prozent des Bruttostrombedarfs in Schleswig-Holstein abgedeckt.

Das ist vier Mal mehr als der Bundesdurchschnitt von 42 Prozent. Der überschüssige Strom wurde in das bundesweite Netz eingespeist. Auf die gesamte Region Schleswig-Holstein und Hamburg bezogen, liegt der Anteil erneuerbarer Energien bei 69 Prozent.

Die Zahlen zeigen, dass über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus noch vieles im Bereich der regenerativen Energien getan werden kann.