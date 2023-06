7 erfahrene Verkehrsrechtskanzleien in Kiel

© Rechtsanwalt W. Frese Rechtsanwalt Wolfgang Frese Ihr Fachanwalt für Arbeits- und Verkehrsrecht verfügt über umfangreiche Kenntnisse und langjährige Erfahrung vor Gerichten im In- und Ausland. Sie suchen Beratung? Dann ist er Ihr anwalt-in-kiel!

Besonders in großen Städten wie Kiel wird das Geschehen auf den Straßen zu den Stoßzeiten schnell unübersichtlich. Auch die Parksituation in Kiel verschärft sich zunehmend. Schnell kommt es hier zu Unfällen. Besonders bei einem Verkehrsunfall, an dem auch Radfahrende beteiligt sind, ist die Verletzungsgefahr hoch. Dann ist es wichtig, sich mit dem Verkehrsstrafrecht auseinanderzusetzen und einen Fachanwalt oder eine Fachanwältin zu konsultieren. Wenn es einmal kracht, dann ist häufig erstmal unklar, wer die Schuld am Unfall trägt. Auch bei anderen Verkehrsdelikten ist die Rechtslage häufig unklar. Geregelt wird das Verkehrsrecht in Deutschland durch die StVO (Straßenverkehrsordnung), die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), die FeV (Fahrerlaubnisverordnung), das StVG (Straßenverkehrsgesetz) und durch die FZV. Das Verkehrsrecht lässt sich zudem weiter untergliedern in das Verkehrsverwaltungsrecht, das Verkehrsordnungswidrigkeitenrecht, das Versicherungsrecht, das Verkehrszivilrecht und das Verkehrsstrafrecht. Da kann man schon einmal den Überblick verlieren. Schnell drohen Geldstrafen oder Fahrverbote bis hin zum Führerscheinentzug. Hier kann das Hinzuziehen eines Anwalts oder einer Anwältin für Verkehrsrecht Klarheit schaffen. Damit ihr bei rechtlichen Problemen die besten Anwälte und Anwältinnen als Vertretung habt, stellen wir euch hiermit 7 erfahrene Anwaltskanzleien für Verkehrsrecht in Kiel vor. 1. Anwaltskanzlei Rostowski & Kollegen In der Kanzlei Rostowski und Kollegen hat man mit Rechtsanwältin Laura Dunkhorst und Rechtsanwalt Felix Rostowski gleich zwei Expert:innen für Verkehrsrecht zur Auswahl. Die beiden haben schon viele Menschen in Kiel erfolgreich vor Gericht vertreten. Schnell, unverbindlich, einfach und kostenlos könnt ihr in der Anwaltskanzlei Bußgeldbescheide und Anhörungsbögen prüfen lassen, um euch zunächst ein wenig Klarheit zu verschaffen. Danach könnt ihr euch gemeinsam mit einem der beiden Fachanwälte beraten und über weitere Schritte nachdenken. Standort: Richthofenstraße 75

Website: verkehr-und-arbeit.de 2. Rechtsanwalt Andres Groenewegen Der Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Verkehrsrecht ist seit 2008 Teil der Rechtsanwalts- und Notarsozietät Dres. Ruge Purrucker Makowski RPM – einer expandierten Kanzlei mit Standorten in Kiel, Gettorf und Preetz. Außerdem ist der Anwalt Lehrbeauftragter der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zu seinen Schwerpunkten im Bereich Verkehrsrecht gehören unter anderem die Strafverteidigung im Verkehrs- und Ordnungswidrigkeitenrecht und die Durchsetzung und Abwehr von Schadensersatz. Außerdem vertritt der Anwalt seine Mandanten und Mandantinnen im Sachverständigenrecht und bei der Unfallanalyse. Standort: Kehdenstraße 18-22

Website: rpm-recht.de 3. Dr. Ross & Partner

Mitten in der Innenstadt von Kiel liegt die Kanzlei Dr. Ross und Partner. Der Schwerpunkt der Kanzlei liegt vor allem auf dem Gebiet des Verkehrs-, Schadenersatz- und Versicherungsrechts. Hier kennt sich besonders der beliebte und erfahrene Fachanwalt für Verkehrsrecht Dr. Stephan Schröder aus. Der ADAC Vertragsanwalt und sein Partner stehen vor allem für fachliche Kompetenz und zügige Bearbeitung eingereichter Mandate. Standort: Sophienblatt 46

Website: schroeder-kiel.adac-vertragsanwalt.de 4. Rechtsanwältin Angelika Adelmann-Beckschewe Eine zuverlässige und kompetente Ansprechpartnerin in allen juristischen Fragen rund um den Straßenverkehr ist die Rechtsanwältin Angelika Adelmann-Beckschewe. Seit mehr als 30 Jahren ist sie bereits als Anwältin in Kiel tätig und seit über 10 Jahren trägt sie die zusätzliche Bezeichnung als Fachanwältin für Verkehrsrecht. Seitdem nimmt sie sich mit höchster Qualität Menschen an, die sich aufgrund eines Verkehrsdelikts auf einmal der Polizei oder gar einem Gericht gegenübersehen. Standort: Stromeyerallee 11

Website: adelmann-isermann.de 5. Rechtsanwalt Sebastian Sansosti Solltet ihr mal in einen Verkehrsunfall verwickelt werden und eure Versicherung bereitet euch Schwierigkeiten, dann könnt ihr euch mit dem Anwalt Sebastian Sansosti einen erfahrenen Fachanwalt für Verkehrsrecht an eure Seite holen. Der Rechtsanwalt leitet mittlerweile gemeinsam mit Rechtsanwalt Markus Koersgen die Rechtsanwaltskanzlei in der Holtenauer Straße in Kiel. Bereits bei einem ersten Besprechungstermin mit Fachanwalt Sansosti erfahrt ihr alles über eure Optionen, darüber wie euch geholfen werden kann und welche Kosten auf euch zukommen könnten. Standort: Holtenauer Straße 80

Website: mein-rechtsanwalt-in-kiel.de 6. Storjohann Rechtsanwälte

In der Kanzlei Storjohann in Kiel stehen gleich drei kompetente Rechtsanwält:innen mit Tätigkeitsschwerpunkt Verkehrsrecht zur Auswahl. Egal ob Verkehrsunfall, Blitzer, Bußgeld oder Fahrverbot – in der Kanzlei Storjohann werdet ihr über eure Rechte und Möglichkeiten aufgeklärt. Mit viel Expertise widmen sich die drei Anwält:innen ihrer Aufgabe. Außerdem könnt ihr hier ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Standort: Holzkoppelweg 11

Website: rechtsanwalt-storjohann.de 7. Verkehrsrechtskanzlei Burghard Die Standorte der Verkehrsrechtskanzlei Burghard verteilen sich in ganz Schleswig-Holstein. Natürlich darf da ein Standort in der Landeshauptstadt Kiel nicht fehlen. Hier vertritt Rechtsanwalt Burghard – Fachanwalt im Bereich Verkehrsrecht – seine Mandanten und Mandantinnen bei allen Verkehrsdelikten, Ordnungswidrigkeiten und Unfällen. Der Anwalt bringt nicht nur Erfahrung aus mehr als 10.000 bearbeiteten Verkehrsrechtsfällen mit, er es auch vor dem Landgericht Kiel im Jahr 2003 geschafft, mit 614.000,00 Euro – inklusive kapitalisierter Rente – , das bis dahin höchste Schmerzensgeld durchzusetzen. Standort: Hopfenstraße 1d

Ortsinformationen Anwaltskanzlei Rostowski & Kollegen Richthofenstraße 75 24159 Kiel 0431/364590 E-Mail Website

Weitere Ortsinformationen RPM Dres. Ruge Purrucker Makowski Kehdenstraße 18-22 24103 Kiel 0431/974160 E-Mail Website

Dr. Ross und Partner Rechtsanwälte u. Notar Sophienblatt 46 24114 Kiel 0431/3197970 E-Mail Website

Anwaltskanzlei Angelika Adelmann-Beckschewe Stromeyerallee 11 24159 Kiel 0431/3986979 E-Mail Website

Anwaltskanzlei Koersgen & Sansosti Holtenauer Straße 80 24105 Kiel 0431/5796464 E-Mail Website

Storjohann Rechtsanwälte Holzkoppelweg 11 24118 Kiel 0431/38675873 E-Mail Website

Verkehrsrechtskanzlei Burghard Hopfenstraße 1d 24114 Kiel 0431/9710351 E-Mail Website

