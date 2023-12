6 top ausgestattete Autohäuser in Kiel

Ob es nun ein geräumiges Familienauto, ein flotter Sportwagen oder ein schickes Cabrio für den Sommer sein soll – hier werdet ihr fündig. Vom SUV über Coupé bis hin zum Roadster ist alles dabei. Damit ihr wisst, welche Autohäuser in Kiel eure bevorzugte Marke verkaufen und welche Zusatzleistungen sie bieten, haben wir hier 6 beliebte und top ausgestattete Autohäuser in Kiel für euch.

Zudem haben die meisten Autohändler Elektro-Fahrzeuge fest in ihr Angebot mit aufgenommen und ergänzen die Auswahl an Modellen mit Benzin- oder Dieselantrieb.

Mit großem Engagement und Expertise verhilft euch das Team von Autohaus Ernst zu eurem Traumfahrzeug. Hier werdet ihr umfassend beraten und als Businesskunden beim Kauf eures Nutzfahrzeuges unterstützt. Denn neben Neuwagen der Marken Peugeot, Kia und Isuzu bietet das Autohaus an seinen zwei Standorten in Kiel auch Gebrauchtwagen und zuverlässige Nutzfahrzeuge. Über 50 Jahre Erfahrung bringt das Autohaus Ernst in Kiel im Automobilhandel aber auch im Wartungs- und Servicebereich mit.

Mit einer Geschichte von über 111 Jahren und 17 Standorten in Schleswig-Holstein ist das Autohaus Süverkrüp eines der ältesten und am weitesten verbreiteten Autohäuser in Norddeutschland. Allein vier Standorte befinden sich in Kiel, darunter das Autohaus Mercedes-Benz Kiel und das Autohaus Süverkrüp Kiel. Zu seinem Angebot zählt der Händler u.a. eine Reihe an Elektroautos, z.B. Plug-in-Hybride von Mercedes-Benz. Neben professionellem Räderwechsel und dem Verkauf von originalen Autoteilen, wie z.B. stilvollen Felgen, bietet das Autohaus auch einen Notdienst, an den ihr euch im Schadensfall wenden könnt.

Standort: Alte Weide 17 | Holzkoppelweg 18 | Daimlerstraße 1 | Klausdorfer Weg 169

Website: sueverkruep.de

4. Autohaus Seefluth

Mitten auf der sogenannten Kieler Automeile in Kronshagen liegt das Autohaus Seefluth. Wie die Schilder unschwer erkennen lassen, handelt es sich hierbei um einen Servicebetrieb für Fahrzeuge der Marke Volkswagen. Seit über 60 Jahren sind in dem inhabergeführten Familienbetrieb qualifizierte Mitarbeiter:innen für die Fahrzeuge zuständig. Das Unternehmen, und gleichzeitig euer zertifizierter Unfall-Spezialist, zeichnet sich vor allem durch freundliche und kompetente Beratung sowie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen aus.

Standort: Eckernförder Straße 230

Website: autohaus-seefluth.de

5. Hansa Nord