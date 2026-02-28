Wann: 5. März bis 15. April 2026, von 10.00 bis 14.00 Uhr Wo: Bunker D Tickets: kostenlos

Was erwartet euch bei dieser Ausstellung?

Evelyn Steinmetz und Corinna Kraus-Naujeck präsentieren vom 5. März bis 15. April 2026 ihre gemeinsame Schau im Bunker-D. Beide Künstlerinnen verbindet die Faszination für Wahrnehmungsfragen und ein Faible für Stille. Ihre Werke loten das Medium Fotografie bis an die Grenze zum Grafischen aus. Zentrales Motiv ist das Wasser – mal als Welle, mal als Tangfaden, immer als Einladung zum genauen Hinsehen.

Wer sind die beiden Künstlerinnen?

Corinna Kraus-Naujeck, geboren 1958 in Berlin, studierte an der Hochschule der Künste und Freien Universität Berlin. Sie ist Mitglied im BBK-SH und stellte international aus – von Norwegen über Nepal bis Dänemark. Die Künstlerin lebt und arbeitet abwechselnd im Atelierhaus Carlshöhe Eckernförde und auf einer Schäreninsel in Schweden.

Evelyn Steinmetz, geboren in Mölln, studierte an der Hochschule für bildende Kunst in Hamburg. Studienreisen führten sie nach Chile, Mexiko und China. Sie ist Mitglied im BBK-SH, der Gedok SH und bei Multiple Art. Seit 2008 nimmt sie regelmäßig an den Landesschauen des BBK-SH teil. Steinmetz lebt und arbeitet in Preetz und Heidkate/Probstei.

Wann und wo könnt ihr die Ausstellung besuchen?

Die Eröffnung findet am Donnerstag, 5. März 2026 um 18.00 Uhr statt. Markus Schack vom Zentrum für Kultur- und Wissenschaftskommunikation der HAW Kiel begrüßt euch. Anders Petersen, Künstler und Mitglied des BBK Bundesvorstands, führt in die Ausstellung ein. Musikalisch begleitet Jackson C. Crawford am Saxofon den Abend. Am Mittwoch, 25. März um 17.00 Uhr findet ein Künstlerinnengespräch statt.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Galerie des Bunker-D in der Schwentinestraße 11 ist montags bis freitags von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Mittwochs habt ihr sogar bis 20 Uhr Zeit für euren Besuch. Die Ausstellung läuft bis zum 15. April 2026 – genug Zeit, um euch von den reduzierten Motiven und grafischen Welten verzaubern zu lassen.

Auf der Suche nach weiteren Kulturhighlights in Kiel? Wir von kiel-magazin.de haben noch mehr inspirierende Ausstellungstipps für euch.