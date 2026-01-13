DLR_Raumfahrt_Show: Wissenschaft hautnah erleben
Mitreißende Experimente, spannende Einblicke ins All und echte Forschung zum Anfassen – die DLR_Raumfahrt_Show bringt Wissenschaft für 5.000 Kinder und Familien erstmals ins Konzerthaus am Schloss. Lasst euch auf eine faszinierende Zeitreise in die Zukunft entführen!
|Wann?
|19. und 20. März 2026, mehrere Termine
|Wo?
|Konzerthaus am Schloss
|Eintritt:
|Frei
|Tickets:
|Hier buchbar
Was erwartet euch bei der DLR_Raumfahrt_Show?
Freut euch auf eine 90-minütige Wissenschaftsshow voller Action, Mitmach-Experimente und verblüffender Aha-Momente. Unter dem Motto "Eine Zeitreise in die Zukunft" werden Themen aus Raumfahrt und Technik lebendig. Der Eintritt ist kostenlos und ist eine ideale Gelegenheit für Schulklassen und Familien, Wissenschaft hautnah zu erleben.
Die Online-Tickets für die Veranstaltungen am 19. und 20. März sind ab sofort verfügbar. Es gibt vier exklusive Termine für Schulklassen und eine öffentliche Nachmittagsveranstaltung für Familien. Alle Infos und Tickets findet ihr hier.
Warum ist die Show so besonders?
Hier kommen Bildung, Kultur und Wissenschaft zusammen wie selten zuvor. Das neue Konzerthaus am Kieler Schloss öffnet erstmals die Türen für ein junges, neugieriges Publikum. Die Show bietet faszinierende Einblicke in Alltagsfragen und regt zum Staunen und Weiterdenken an.
"Science Comes to Town" ist eine europäische Initiative, die Kiel, Brest und Split verbindet. Neben der DLR-Show erwarten euch weitere Highlights wie die Kinderuni und ein europäischer Jugend-forscht-Wettbewerb. Kiel positioniert sich damit als Leuchtturm für MINT-Förderung und Wissenschaftskommunikation.
Kinder dürfen mitmachen, staunen und entdecken! Die Show wird von echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern moderiert, die ihre Begeisterung teilen. Durch Experimente und persönliche Begegnungen wird Forschung greifbar. So erleben die Kinder, dass Physik und Technik Spaß machen und Wissen erreichbar ist.
Vorfreude in den Schulen
Die Vorfreude ist groß unter den Schülerinnen und Schülern: "Ich hoffe, wir werden in den Weltraum geschossen!" oder "Das klingt wie 'Zurück in die Zukunft'", so einige Stimmen der Kinder der Grundschule Wellsee. Auch Lehrkräfte loben die Chance, Wissenschaft live und interaktiv zu erleben und betonen die nachhaltige Motivation für den Unterricht. Und auch Eltern freuen sich über die Möglichkeit, ihren Kindern neue Perspektiven zu eröffnen und sie für Naturwissenschaften zu begeistern. Lehrkräfte beobachten, wie die Show die Neugier weckt und hoffen, dass diese Begeisterung noch lange nachwirkt.
Wie unterstützt Kiel die MINT-Bildung?
Kiel fördert seit Jahren gezielt die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) und unterstützt besonders Schulen mit Startchancen. Für diese werden sogar die Anfahrtskosten übernommen und Shuttlebusse bereitgestellt, sodass alle Kinder Zugang zu spannender Wissenschaft und moderner Forschung erhalten.
Was macht das DLR-Institut in Kiel?
Das lokale DLR-Institut, welches gerade an einen neuen Standort in Friedrichsort gezogen ist, forscht an innovativen Schiffs- und Antriebstechnologien für eine nachhaltige maritime Wirtschaft. Durch Labore und eigene Forschungsschiffe ist Wissenschaft hier direkt vor Ort erlebbar. Die Brücke zwischen Forschung, Umweltbewusstsein und Technik wird so sichtbar und verständlich.
Durch einen Besuch ist geballte Faszination für Naturwissenschaften und Technik erlebbar. Ohne trockene Theorie, sondern mit Spaß, Action und viel Mitmachen. Die Mischung aus Unterhaltung und fundiertem Wissen motiviert dazu, selbst zu entdecken und vielleicht den eigenen Forschergeist zu wecken. Wer weiß, vielleicht finden sich ja so die Astronauten für morgen.
