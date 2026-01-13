Wann? 19. und 20. März 2026, mehrere Termine Wo? Konzerthaus am Schloss Eintritt: Frei Tickets: Hier buchbar

Was erwartet euch bei der DLR_Raumfahrt_Show?

Freut euch auf eine 90-minütige Wissenschaftsshow voller Action, Mitmach-Experimente und verblüffender Aha-Momente. Unter dem Motto "Eine Zeitreise in die Zukunft" werden Themen aus Raumfahrt und Technik lebendig. Der Eintritt ist kostenlos und ist eine ideale Gelegenheit für Schulklassen und Familien, Wissenschaft hautnah zu erleben.

Die Online-Tickets für die Veranstaltungen am 19. und 20. März sind ab sofort verfügbar. Es gibt vier exklusive Termine für Schulklassen und eine öffentliche Nachmittagsveranstaltung für Familien. Alle Infos und Tickets findet ihr hier.

Warum ist die Show so besonders?

Hier kommen Bildung, Kultur und Wissenschaft zusammen wie selten zuvor. Das neue Konzerthaus am Kieler Schloss öffnet erstmals die Türen für ein junges, neugieriges Publikum. Die Show bietet faszinierende Einblicke in Alltagsfragen und regt zum Staunen und Weiterdenken an.

"Science Comes to Town" ist eine europäische Initiative, die Kiel, Brest und Split verbindet. Neben der DLR-Show erwarten euch weitere Highlights wie die Kinderuni und ein europäischer Jugend-forscht-Wettbewerb. Kiel positioniert sich damit als Leuchtturm für MINT-Förderung und Wissenschaftskommunikation.



Kinder dürfen mitmachen, staunen und entdecken! Die Show wird von echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern moderiert, die ihre Begeisterung teilen. Durch Experimente und persönliche Begegnungen wird Forschung greifbar. So erleben die Kinder, dass Physik und Technik Spaß machen und Wissen erreichbar ist.

Vorfreude in den Schulen