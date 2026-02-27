Wann: 10. bis 12. März 2026, 8.45 bis 15.00 Uhr Wo: Christian-Albrechts-Platz 2 und 3 Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch bei den Studien-Info-Tagen?

Die CAU präsentiert ihr komplettes Studienangebot an drei Tagen kompakt und übersichtlich. Ihr erhaltet Einblicke in grundständige und weiterführende Studiengänge wie Bachelor, Master, Staatsexamen und Diplom. Geführte Campusspaziergänge zeigen euch den Studienalltag hautnah. Zusätzlich gibt es umfassende Infos zum Lehramtsstudium in Schleswig-Holstein, zur Studienfinanzierung und zu Auslandsaufenthalten.

Wo findet ihr Beratung und Orientierung?

Im Foyer des Audimax und im Messezelt stehen euch zahlreiche Ansprechpartner zur Verfügung. Die Zentrale Studienberatung beantwortet eure individuellen Fragen direkt vor Ort. Fachschaften, der AStA, Fakultätsvertreter und das Zentrum für Lehrerbildung geben euch praxisnahe Einblicke. Auch die Landeshauptstadt Kiel, das Studentenwerk und die Agentur für Arbeit ergänzen das Beratungsangebot mit wertvollen Tipps.

Welche besonderen Highlights gibt es?

Eine Bühne im Audimax bietet spannende Vorträge, unter anderem zum Thema KI im Studium. Im Foyer könnt ihr euch auf interaktive Weise durch die Studiengangsfindung klicken und dabei spielerisch eure Interessen entdecken. Für das leibliche Wohl sorgt ein Coffee-Bike mit leckeren Kaffeespezialitäten. So verbindet ihr Information mit einer angenehmen Atmosphäre auf dem Campus.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Die Veranstaltung ist öffentlich und ohne Anmeldung zugänglich – kommt einfach vorbei. Alle Vorträge werden zusätzlich über ZOOM gestreamt, sodass ihr euch auch digital von zu Hause aus informieren könnt. Die Studien-Info-Tage laufen täglich von 8.45 bis 15.00 Uhr am Christian-Albrechts-Platz 2 und 3 in Kiel. Das vollständige Programm und die Zugangslinks findet ihr unter www.uni-kiel.de/studien-info-tage.

Für alle, die noch mehr über Kiel und seine Möglichkeiten erfahren möchten: Wir von kiel-magazin.de haben viele weitere spannende Tipps für euch.