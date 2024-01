Wettbewerb "Jugend musiziert": Junge Musiktalente zeigen ihr Können in Kiel

Deutschlands größter Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche geht in die 61. Runde. Am 3. und 4. Februar 2024 präsentieren 112 junge talentierte Musiker:innen aus den Kreisen Rensburg-Eckernförde und Plön sowie aus Neumünster und Kiel ihr Können an vier verschiedenen Orten in Kiel.