Was ist die Kinderuni Kiel?

Die Kinderuni Kiel bietet Kindern zwischen 8 und 14 Jahren die Möglichkeit, Wissenschaft auf unterhaltsame Weise zu entdecken. Sechs interaktive Vorlesungen bringen Forscher und junge Neugierige zusammen. Professorinnen und Professoren erklären komplexe Themen leicht verständlich und regen zum Staunen und Mitmachen an.

Wie läuft die Kinderuni ab?

Die Vorlesungen finden im Großen Hörsaal der HAW Kiel sowie im Audimax der CAU statt. Die erste Veranstaltung startet am 28. Januar 2026, weitere folgen im Februar, März, Oktober, November und Dezember. Bis zu 300 Kinder erleben die Wissenschaft live, Erwachsene verfolgen alles per Live-Stream. Die Teilnahme ist kostenfrei, Tickets gibt es online.

Welche Themen erwarten euch?

Das Programm ist bunt und abwechslungsreich:

Kühe und ihr Sozialverhalten

Strom und Sicherheit

Weitere spannende Fragestellungen aus Naturwissenschaft und Technik

Jede Vorlesung schließt mit einer Fragerunde, in der Kinder direkt mit Forschenden sprechen können.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Das Projekt wird von der HAW Kiel, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) und dem Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) organisiert. Die älteren Schüler der Toni-Jensen-Schule unterstützen aktiv die Organisation, Technik und Moderation. So wird die Veranstaltung auch für sie zum Lernerlebnis.

Wie profitieren Kinder und Jugendliche?

Die Kinderuni bietet:

Direkten Austausch mit echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

Mitmach-Experimente und interaktive Formate

Die Chance, eigene Fragen zu stellen

Einblicke in spannende Berufe und Forschungsfelder

Durch die Unterstützung älterer Schüler entsteht ein besonderes Gemeinschaftserlebnis.

Warum ist das Format besonders?

Die Kinderuni Kiel ist Teil des internationalen Projekts "Science Comes to Town", das Wissenschaft in den Alltag holt. Neben Kiel machen auch Brest und Split mit – dort findet die Kinderuni 2026 zum ersten Mal statt. Im Mittelpunkt stehen Meeresschutz, kulturelles Erbe, Gesundheit und die Förderung junger Talente.

Was hat die Kinderuni für eine Geschichte?

Schon seit 2008 begeistert die Kinderuni Kiel junge Menschen mit verständlichen Vorträgen. Bis 2019 besuchten über 20.000 Kinder fast 60 Veranstaltungen. Der Neustart 2026 bringt neue Impulse, wie etwa die Einbindung älterer Schüler und internationale Zusammenarbeit – ein echter Gewinn für alle Beteiligten.

Wie könnt ihr teilnehmen?

Die Teilnahme ist kostenlos. Für die erste Veranstaltung könnt ihr bereits jetzt Tickets online sichern. Kommt einfach rechtzeitig vorbei – der Einlass startet ab 13.45 Uhr. Erwachsene Begleitpersonen erleben die Vorlesungen bequem im Nachbarhörsaal per Stream.

Ihr wollt noch mehr spannende Einblicke in die Welt der Wissenschaft? Schaut regelmäßig bei uns vorbei: kiel-magazin.de, für weitere Veranstaltungen und Tipps!