Familienfeiern im Erlebniswald Trappenkamp

Nach Absprache lässt sich ein individuelles Arrangement mit Musik sowie Unterhaltung gestalten, welches auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt ist. Da trifft es sich gut, dass der ErlebnisWald über eine große Auswahl an Angeboten für die ganze Familie verfügt. Von Taufen, Geburtstagen oder Hochzeiten bis hin zu Jubiläen und Konfirmationen ist für alle etwas dabei.

Nach all dem Spielen und Toben stellt sich früher oder später Hunger ein. Ob unter freiem Himmel oder überdacht, sorgen Grillanlagen wie der Grillgarten oder die finnische Grill-Kota bei jedem Wetter für genussreiche Stunden mit einem festlichen Wald-Buffet. Grillutensilien (Grillkohle, Grillanzünder, Müllbeutel, Besteck, Geschirr, Grillzange) sind eigenständig mitzubringen.

Von März bis Oktober ist die Kutsche der Wildschweinsafari an Wochenenden und in den Ferien bei schönem Wetter unterwegs. Die Tour durch das Gehege dauert rund 25 Minuten; mit etwas Glück wagt sich das Schwarzwild aus dem Dickicht und kommt bis dicht an den Kremserwagen heran.

Waldpädagogik ist der Schlüssel zu unvergesslichen Erlebnissen in und mit der Natur. Intensive Waldbegegnungen helfen beim Verstehen ökologischer Zusammenhänge. Auf einer spannenden Reise durch den Wald, bei der alle Sinne gefordert sind, lernen alle Beteiligten mehr über sich selbst und ihre grüne Umgebung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter erlebniswaldtrappenkamp.de/erlebniswelten