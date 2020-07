Aquarium und Seehundbecken am GEOMAR

Besondere Höhepunkte sind die Fütterungen, bei denen Seehunde auch gerne ein paar Kunststücke zeigen.

Es gibt auf begrenztem Raum einen Eindruck von der Vielfalt der Bewohner unserer Meere, Seen und Flüsse und einen kleinen Ausblick in die farbige Welt tropischer Korallenriffe. Es ist ein Lebensraum für verschiedene Tiere und Pflanzen, der, verbunden mit komplizierten technischen Systemen, artgerechte Bedingungen für verschiedenste Organismen bietet. Fast einmalig ist der Heringsschwarm. Hunderte von blinkenden Heringen schwimmen 24 Stunden am Tag in ihrer typischen Schwarmstruktur. In den Süßwasser- bzw. Tropenkreisläufen werden 7.000 und 5.000 Liter Wasser vorgehalten.

Mit mehr als 80.000 Besucher pro Jahr ist das Aquarium GEOMAR eine der touristischen Attraktionen der Schleswig-Holsteinischen Landeshauptstadt. Ein Besuch als Familie mit Kindern, mit der Schulklasse oder dem Kindergarten lohnt sich immer, egal bei welchem Wetter.