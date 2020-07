Wildgehege Hasseldieksdamm

Es ist 12,7 ha groß und zeigt Wisent und Bison, Auerochsen und Schottische Hochlandrinder sowie Sikawild und weiße Heidschnucken. Das Besondere: Alle Tiere werden auch zur extensiven Pflege städtischen Grüns eingesetzt.



Besucher sollten beachten, dass der Bison und das Wisent nicht zahm, sondern Wildtiere sind. Die Hochlandrinder und der Auerochse dagegen sind Haustiere und lassen sich auch streicheln. Von den Wanderwegen aus findet man am Teich zahlreiche Graureiher sowie Wis- und Grauenten.

Ingesamt gibt es auf den Gelände einige kleine Weiher und Feuchtflächen wie Röhricht, Sumpf- und Bruchwaldbereiche.

Zum Wildgehege kommt man über den Skandinaviendamm. Insgesamt gibt es zwei Eingänge: Der eine befindet sich an der Melsdorfer Straße, Ekce Holzhofallee, der andere am Skandinaviendamm.



Bildquelle: pixelio.de