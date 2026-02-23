Was macht diesen Wettbewerb besonders?

Seit 2019 setzt der Kieler Instrumentalwettbewerb auf Freiheit statt starre Regeln. Alter, Stilrichtung, Besetzung oder Spielzeit spielen keine einschränkende Rolle. Jeder bzw. jede darf das individuelle Können zeigen. Das Gründerteam um Isabel Morey Suau, Neil Fellows und weitere engagierte Lehrkräfte wollte von Anfang an eine Plattform schaffen, die Kinder motiviert und begleitet. Heute führen Gesa Wecker, Marina Dethlefsen, Frauke Rottler-Viain, Michael Müller-Kasztelan und Irina Kramer diese wertvolle Initiative fort.

Anders als bei klassischen Wettbewerben gibt es hier Kategorien für Einsteiger und Fortgeschrittene jeden Alters. Diese Leistungsstufen ermöglichen es, dass sich Anfängerinnen und Anfänger nicht mit Profis messen müssen und trotzdem wertvolle Bühnenerfahrung sammeln. Die Teilnehmenden können sich in ihrem eigenen Tempo entwickeln und werden genau dort abgeholt, wo sie stehen.

Was bot das Preisträgerkonzert 2026?

Das Preisträgerkonzert am 21. Februar 2026 im neu eröffneten Kieler Schloss wurde so für viele der auftretenden Nachwuchstalente zum unvergesslichen Erlebnis. Moderiert von Hans-Jürgen Mende, einem renommierten Fernsehmoderator, präsentierten ausgewählte Preisträger ihre besten Stücke. Der absolute Höhepunkt: Alle Teilnehmer performten gemeinsam mit Liederlegende Rolf Zuckowski und den Alsterfröschen Hamburg einen finalen Song. Jeder erhielt eine Urkunde, einen Pokal. Und am Ende waren alle Sieger!

Das Programm spannte einen beeindruckenden Bogen durch verschiedene Epochen und Stile. Von Bachs Menuett G-Dur über Chopins virtuose Etüden bis zu modernem "Baroque Flamenco" – die Bandbreite war enorm. Das Publikum hörte Trompete, Violoncello, Oboe, Harfe, Gesang und verschiedene Ensembles wie die Junge Camerata Academica oder den CANTA-Mädchenchor aus Lübeck. Diese Vielfalt zeigte: Musik kennt keine Grenzen, und jeder Stil verdient seinen Platz auf der Bühne.

Welche Unterstützung gibt es?