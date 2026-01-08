Kunst direkt am Wasser

Der Urban Art Wettbewerb bringt frischen Wind in die Stadt: Künstlerinnen und Künstler mit Regionalbezug können ihre Ideen für den öffentlichen Raum einreichen. Die Kiellinie wird vor der Umgestaltung als temporäre Galerie genutzt, um Stadtleben und Kunst miteinander zu verbinden.

Ihr könnt eure Ideenskizzen ganz unkompliziert online einreichen. Im offenen, zweiphasigen Verfahren wählt eine Fachjury bis zu fünf Entwürfe aus. In Phase zwei werden eure Projekte konkretisiert, bevor Jury und Öffentlichkeit gemeinsam die Gewinner bestimmen.

Welche Bereiche stehen zur Verfügung?

Die Kunstaktionen konzentrieren sich auf den nördlichen Abschnitt am Berthold-Beitz-Ufer: Spundwand, Bodenfläche und Uferwand können künstlerisch gestaltet werden. Ihr dürft den Ort vorübergehend verändern, kommentieren oder erweitern und so den Charakter neu prägen.

Erlaubt sind alle künstlerischen Ausdrucksformen, die als Urban Art gelten:

Graffiti

Street Art

Figürliche oder abstrakte Malerei

Installationen

Reliefs

Skulpturen

Ihr habt die Freiheit, euer Umfeld kreativ zu interpretieren und der Promenade einen neuen Anstrich zu verleihen. Ihr bekommt die Chance, eure Ideen in einem hoch frequentierten öffentlichen Raum umzusetzen. Der prämierte Entwurf bleibt bis zur Umgestaltung der Kiellinie bestehen – so wird eure Kunst Teil des Alltags für viele Kieler und Besucher.

Wie könnt ihr euch bewerben?

Entwürfe könnt ihr bis zum 3. Mai online über eine Cloud einreichen. Alle Infos zum Ablauf und die Links findet ihr hier. Fragen zum Verfahren werden regelmäßig dort aktualisiert und beantwortet. Neben der Fachjury ist auch die Stimme der Öffentlichkeit gefragt: Ihr könnt analog oder digital abstimmen und so aktiv mitgestalten, welche Kunst am Berthold-Beitz-Ufer Realität wird.



Drei Preise werden vergeben. Der beste Entwurf wird am Berthold-Beitz-Ufer umgesetzt und bleibt bis zur finalen Umgestaltung bestehen. So könnt ihr eure Kunst im Zentrum des städtischen Lebens zeigen.

Ein besonderer Standort

Die Kiellinie ist eine der beliebtesten Promenaden Kiels. Sie verbindet Wasser und Stadt, lädt zum Joggen, Spazieren und Entspannen ein. Hier könnt ihr temporär die Atmosphäre prägen und eure Kunst im Dialog mit dem Wandel der Stadt präsentieren. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand.