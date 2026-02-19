Was ist das anna-netzwerk Suchsdorf?

Das anna-netzwerk versteht sich als eine Initiative für Menschen im oder vor dem Ruhestand. Es bietet euch die Möglichkeit, gemeinsam in einen Austausch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und die Freizeit gemeinsam zu gestalten. Ins Leben gerufen wird das Netzwerk von der Abteilung Inklusion und Älter werden im Quartier der Landeshauptstadt Kiel sowie der Anlaufstelle Nachbarschaft Suchsdorf der Diakonie Altholstein., deshalb auch die Abkürzung "anna".

Das Besondere: Alles wird selbst gestaltet. Das anna-netzwerk ist selbstorganisiert und basisdemokratisch. Die Mitglieder entscheiden gemeinsam, welche Aktivitäten stattfinden. Ob regelmäßige Spielerunden, Meditationsverabredungen oder spontane Kaffeetreffen – alles ist möglich. Auch gemeinsame Besuche von Kulturveranstaltungen oder tiefgreifende Gespräche finden hier ihren Platz.

Welche Aktivitäten sind möglich?

Die Bandbreite ist groß und richtet sich nach den Wünschen der Teilnehmenden:

Regelmäßige Spielerunden

Meditationsverabredungen

Spontane Treffen zu Kaffee und Kuchen

Gemeinsame Besuche von Kulturveranstaltungen

Zeit für tiefgreifende Gespräche

Gegenseitige Unterstützung bei Problemen

Wann startet das Netzwerk?

Am Donnerstag, 26. Februar, um 18.00 Uhr findet das Gründungstreffen statt. Treffpunkt ist die Gaststätte im Suchsdorfer Sportheim, Alter Steenbeker Weg 24. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, von Anfang an dabei zu sein. Bei diesem ersten Treffen lernt ihr euch kennen und legt gemeinsam fest, wie ihr das Netzwerk gestalten möchtet.

Habt ihr Fragen zum anna-netzwerk? Tanja Maury-Butenschön von der Diakonie Altholstein leitet die anna in Suchsdorf. Sie steht euch gerne unter der Telefonnummer 0431 66876746 zur Verfügung. Sie informiert euch über alle Details und begleitet den Start des Netzwerks.

Der Ruhestand bietet Chancen, die genutzt werden wollen. Im anna-netzwerk findet man Gleichgesinnte, die ähnliche Fragen und Interessen haben. Man profitiert von gegenseitiger Unterstützung und gestaltet den Alltag aktiv mit. Das Netzwerk schafft soziale Kontakte und bereichert euren neuen Lebensabschnitt durch gemeinsame Erlebnisse und echten Austausch.

Ihr möchtet noch mehr über lokale Initiativen und Angebote in eurer Nähe erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden.