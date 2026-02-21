Was wird gefördert?

Die Stadt Kiel setzt auf zwei Förderschwerpunkte:

Zum einen werden inklusive Projekte unterstützt, die Barrierefreiheit und Teilhabe fördern.

Zum anderen gibt es Mittel für Seniorenprojekte mit Fokus auf Mehrgenerationenarbeit und Demenzbetreuung.

Beide Programme zielen darauf ab, neue Akzente zu setzen und die Lebensqualität zu verbessern. Auch Teilprojekte größerer Vorhaben sind förderfähig.

Wie hoch sind die Fördersummen?

Für inklusive Projekte stellt Kiel 100.000 Euro bereit – jedes einzelne Vorhaben kann mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden. Diese Mittel dienen der Umsetzung des städtischen Leitbilds für Barrierefreiheit.

Für Seniorenprojekte stehen 40.000 Euro zur Verfügung, wobei einzelne Projekte bis zu 2.500 Euro erhalten können. Die Förderung richtet sich besonders an Initiativen, die generationenübergreifend arbeiten oder Menschen mit Demenz einbeziehen.

Wer kann Anträge stellen?

Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, Vereine, Verbände und Initiativen. Die Projekte sollen innovative Ansätze verfolgen und echten Mehrwert schaffen. Wichtig ist, dass die Vorhaben den jeweiligen Förderrichtlinien entsprechen und bis zum 15. März 2026 eingereicht werden. Die Stadt legt Wert auf neue Schwerpunkte und kreative Ideen.

Eure Projektideen sendet ihr an das Amt für Soziale Dienste, Fachdienst Inklusion und Älter werden im Quartier, Stephan-Heinzel-Straße 2, 24116 Kiel. Alternativ könnt ihr die Unterlagen per E-Mail an foerderfondsinklusion@kiel.de schicken. Die Antragsformulare und alle Förderrichtlinien findet ihr online.

Wie erhaltet ihr weitere Informationen?

Bei Fragen steht euch die Leitstelle für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Ihr erreicht das Team unter der Kieler Telefonnummer 901-3277 oder per E-Mail an foerderfondsinklusion@kiel.de. Die Mitarbeitenden beraten euch gerne zu den Fördermöglichkeiten und helfen bei der Antragstellung. Alle wichtigen Dokumente und Richtlinien sind zudem online abrufbar.

Ihr plant ein soziales Projekt in eurer Stadt? Auf kiel-magazin.de findet ihr viele weitere Anregungen und Fördermöglichkeiten für eure Region.