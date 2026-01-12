Was macht das Konzerthaus besonders?

Das Haus verbindet denkmalgeschützte Baukunst mit modernster Ausstattung. Die Sanierung erhielt den Charakter der Nachkriegsmoderne, während technische und energetische Standards konsequent erneuert wurden. Ihr erlebt hier einen Ort, der Baugeschichte und Zukunftsorientierung vereint.

Barrierefreie Zugänge, komfortable Garderoben und ein zentraler Bewirtungstresen machen den Aufenthalt besonders angenehm. Dank neuer Akustiksegel, hochwertiger Wandverkleidungen und restaurierter Samtstühle genießt ihr ein Klang- und Raumgefühl auf höchstem Niveau. Für alle Generationen und Bedürfnisse.

Was erwartet euch im Programm?

Das Angebot ist so vielfältig wie die Stadt selbst: Klassik, Unterhaltungsmusik, Lesungen, Comedy, Wissenschaftsshows für Kinder und Familienkonzerte. Das Philharmonische Orchester Kiel sowie renommierte Gastensembles bieten ein hochwertiges Programm. Auch Schulen und Kulturpartnerinnen und -partner präsentieren hier ihre Formate.

Das Konzerthaus spart rund 30 Prozent Heizenergie gegenüber früher und erfüllt zahlreiche Nachhaltigkeitsziele. Die Natursteinfassade aus norwegischem Quarzit wurde zu 70 Prozent erhalten, Fenster und Türen nach aktuellen Standards ersetzt. Die gesamte Beleuchtung läuft über energieeffiziente LED-Technik.

Das charakteristische Kupferdach wurde originalgetreu erneuert. Die Raumstrukturen, Konzertsaal, Haupt- und Fördefoyer, Barbereiche, sind neu organisiert und bieten funktionale Flexibilität. Die Corian-Wandverkleidungen und restaurierten Samtstühle schaffen ein einzigartiges Ambiente mit hoher Widerstandsfähigkeit.

Erneurungen im Innenraum

Die neuen Akustiksegel verbessern die Klangqualität deutlich. Die multifunktionale Bühnentechnik erlaubt flexible Bespielung. Vom klassischen Konzert bis zur Comedy-Show. Für das Orchester gibt es moderne Stimm- und Probenräume, Chorräume und Garderoben sowie eine optimierte gastronomische Infrastruktur.

Das Auditorium ist offen und "demokratisch" gestaltet: Publikum und Künstler begegnen sich auf Augenhöhe. Interkulturelle Impulse, Generationenaustausch und neue Ideen finden hier Raum. Das Konzerthaus wird zum kulturellen Wohnzimmer für Kiel und die Region.