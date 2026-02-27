Was ist der Ehrentag 2026?

Bundespräsident Steinmeier hat die Initiative "Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle." ins Leben gerufen. Der 23. Mai 2026 soll ein bundesweiter Mitmachtag werden, an dem Menschen aller Generationen sich für das Gemeinwohl engagieren. Der Tag erinnert an die Werte des Grundgesetzes: Freiheit, Demokratie und Menschenwürde. Vereine, Verbände, Unternehmen und Kommunen sind eingeladen, eigene Aktionen zu organisieren. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt unterstützt die Umsetzung.

Das nettekieler Ehrenamtsbüro koordiniert den Aktionstag für die Landeshauptstadt. Geplant ist ein "Tag der offenen Vereine" – ähnlich wie beim Tag der offenen Ateliers. Alle Organisationen können ihre Türen öffnen und Interessierten Einblicke in ihre Arbeit geben. Auch andere Aktionsformate sind willkommen. Das Ehrenamtsbüro übernimmt die Gesamtkoordination und die Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich werden Engagierte gesucht, die kleine Führungen zu den beteiligten Organisationen anbieten.

Warum solltet ihr mitmachen?

"Der Ehrentag ist eine tolle Gelegenheit, das Kieler Engagement über die Grenzen Kiels hinaus sichtbar zu machen", betont Alexandra Hebestreit, Leiterin des nettekieler Ehrenamtsbüros. Eure Teilnahme leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Ihr zeigt, wie vielfältig und lebendig das ehrenamtliche Engagement in Kiel ist. Der Tag bietet eine perfekte Plattform für Vernetzung und Austausch.

Die Gestaltung des Tages liegt bei euch – ob Infostände, Mitmachaktionen oder Führungen. Meldet euch bis zum 1. März 2026 per E-Mail an michael.schoettke@nette-kieler.de . Anfang März folgt ein digitales Planungstreffen für alle Teilnehmenden. Weitere Informationen zur bundesweiten Initiative findet ihr online. Gemeinsam macht ihr den 23. Mai zu einem besonderen Tag für Kiel!

Was macht das nettekieler Ehrenamtsbüro?

Das nettekieler Ehrenamtsbüro ist eine Einrichtung der Kreisarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Kiel. Es wird von der Landeshauptstadt Kiel und dem Jobcenter Kiel unterstützt. Die Kernaufgabe: kostenfreie Beratung und Vermittlung ehrenamtlich Interessierter in alle gesellschaftlichen Bereiche. Das Büro kooperiert mit Vereinen, Initiativen und Kirchengemeinden, die freiwillige Mitarbeiter suchen. Es organisiert Veranstaltungen rund ums Ehrenamt und fördert lokale Vernetzungen zur Stärkung des Engagements.

