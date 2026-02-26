Was erwartet euch beim Casting?

Von 13:00 bis 18:00 Uhr habt ihr die Chance, direkt vor Vincent de Paul vorzusprechen. Der preisgekrönte US-Produzent und Schauspieler sucht für seinen neuen Film "Christmas Couples Retreat 2" nach frischen Gesichtern. Gleichzeitig werden Sänger und Songwriter für den offiziellen Titelsong gecastet. Das Besondere: Ihr braucht keine Unterlagen. Kommt einfach vorbei und zeigt euer Talent.

Die EMAgentur gehört zu den führenden Casting- und Talentagenturen Europas. Seit vielen Jahren bringt sie Talente auf internationale Bühnen und Bildschirme. Mit einem starken Netzwerk in Film, Fernsehen und Musik zählt EMA zu den Global Playern der Branche. Gemeinsam mit Vincent de Paul und Co-Produzent Chris G. Maier touren sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Seid ihr bereit für Hollywood?

Die Erfolgsgeschichte von Victor Natus beweist es: Im November 2024 wurde der deutsche Wahl-Hamburger in Trier entdeckt. Nur einen Monat später stand er in den USA vor der Kamera für "The Ring of Kibo". Der Film lief im Mai 2025 im offiziellen Programm der Cannes-Filmfestspiele. Was in Trier begann, endete auf dem roten Teppich, und genau diese Chance habt jetzt auch ihr.

Das Casting richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen:

Schauspieler: ab 16 Jahren

Sänger und Songwriter: ab 14 Jahren

Ihr braucht keine Vorerfahrung, aber Leidenschaft und Talent. Das offene Format ermöglicht allen den Zugang. Dabei ist egal, ob ihr Anfänger bzw. Anfängerin oder bereits aktiv in der Szene.

Welche Rolle spielt die Musik?

Die Musikproduktion übernimmt Peter Hoffmann, der mit Tokio Hotel, Falco, Johannes Oerding und LaFee gearbeitet hat. Sein Portfolio reicht von "Schrei" bis "Scream", welche allesamt internationale Hits mit Millionen Streams sind. Wer hier überzeugt, bekommt die Chance, nicht nur im Film, sondern auch in der internationalen Musikszene Fuß zu fassen.

