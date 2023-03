Großes Anbaden in der Kieler Förde

Wann? Sonntag, 2. April 2023, 11.30 Uhr Wo? Seebad Düsternbrook Eintritt: frei

Das Anbaden in der Kieler Förde bei aktuell 5°C Wassertemperatur ist eine richtige Mutprobe. Doch in der Gemeinschaft ist der Weg in die Förde gar nicht so schlimm. Nach einer dreijährigen pandemiebedingten Pause läutet das Kiel-Marketing am Sonntag, 2. April 2023, die Badesaison wieder ein. Aufgerufen zum Mitmachen ist jede:r, egal ob im Neoprenanzug oder in bunter Verkleidung. Der gemeinsame Gang ins Wasser findet im Seebad Düsternbrook direkt an der Kiellinie statt.

Das Spektakel startet ab 11.30 Uhr, die Teilnahme am Anbaden ist wie gewohnt kostenlos! Vor dem Anbaden heizt der KMTV mit einem sportlichen Warm-up ordentlich ein und bringt den Kreislauf richtig in Schwung. Der Start erfolgt um 12:30 Uhr unter der sicheren Begleitung der Wasserwacht Kiel.

Für eine gute Stimmung während der Veranstaltung sorgen die Lights Cheerleader von Holstein Kiel. Nach dem ersten Badespaß im kalten Wasser können sich alle Anbadenden mit einem kostenfreien Heißgetränk im Seebad Düsternbrook, schnell wieder auf Temperaturen bringen. Das Saunamobil von Rune steht nach dem wagemutigen Erlebnis zum gemeinsamen Aufwärmen für alle Teilnehmer:innen vor der Seebadeanstalt bereit.

Auch in diesem Jahr warten wieder viele Überraschungen auf alle Teilnehmer:innen. An den Glücksrädern der AOK und des KIELGUTSCHEINS gibt es viele Preise zu gewinnen. Unter allen Teilnehmer:innen werden von der Veranstalter-Jury Preise für die Kategorien "Das coolste Kind", "Die beste Verkleidung" und "Die größte erkennbar zusammengehörende Gruppe" vergeben.

Weitere Informationen unter: www.kiel-sailing-city.de.

Quelle: Kiel Marketing