Was erwartet euch bei der Ausstellung?

Der PhysioMobil for free e.V. öffnet eine Woche lang einen Ausstellungsraum im Wohnzimmerstyle am Alten Markt 17 in Kiel. Ihr findet dort aufbereitete Medien zu den Themen Krankenversicherung und Armut in Deutschland. Der Raum lädt zum persönlichen Austausch ein und schafft eine Atmosphäre, in der ihr euch informieren und Fragen stellen könnt. Täglich von 10 bis 18 Uhr habt ihr freien Zugang.

Am 20. April um 12 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt. Dabei stellt sich der Verein vor und gibt euch einen ersten Einblick in seine Arbeit. Direkt im Anschluss, ab 13 Uhr, beginnt die tägliche Essensausgabe – die "Küche für alle". So verbindet der Verein Information mit praktischer Hilfe und schafft einen Ort der Begegnung für alle Interessierten.

Warum ist dieses Thema so wichtig?

Die Dunkelziffer bei Menschen ohne Krankenversicherung ist erschreckend hoch. Viele Betroffene fallen durch das soziale Netz und bleiben unsichtbar. Der PhysioMobil for free e.V. betreibt gezielte Öffentlichkeitsarbeit, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Das Thema kann jeden von uns treffen – ein Jobverlust, eine Scheidung oder eine Krankheit können schnell in die Mittellosigkeit führen.

Der PhysioMobil for free e.V. setzt sich aktiv für mittellose Menschen in Deutschland ein. Der Verein kämpft gegen die Folgen fehlender Krankenversicherung und bietet Unterstützung für Betroffene. Mit der Ausstellung will er ein gesellschaftliches Bewusstsein schaffen und zeigen, wie viele Menschen in Deutschland ohne medizinische Grundversorgung leben. Die Arbeit des Vereins basiert auf Solidarität und Aufklärung.

Wo und wann könnt ihr vorbeikommen?

Die Ausstellung findet im Pop-up Pavillon am Alten Markt 17 in 24103 Kiel statt. Vom 20. bis 25. April 2026 ist der Raum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ihr könnt spontan vorbeischauen, euch informieren und mit anderen Besuchenden ins Gespräch kommen. Die zentrale Lage macht es euch leicht, die Ausstellung in euren Alltag einzubauen.

Ihr wollt mehr über soziale Projekte in eurer Region erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten euch über weitere spannende Initiativen auf dem Laufenden.