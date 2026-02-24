Was macht die Partnerschaft dauerhaft?

Die ursprünglich auf fünf Jahre befristete Städtepartnerschaft zwischen Kiel und San Francisco wird unbefristet fortgeführt. Die Kieler Ratsversammlung beschloss die Entfristung bereits im Juli 2025. Vom 22. bis 27. Februar 2026 besiegeln Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Stadtpräsidentin Bettina Aust die dauerhafte Kooperation in einer feierlichen Signing Ceremony in der San Francisco City Hall. Für Stadtpräsidentin Aust ist es zugleich ihr Antrittsbesuch in der kalifornischen Partnerstadt.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit ist maßgeblich ein Verdienst des Kieler Vereins The Bay Areas e.V. sowie des San Francisco - Kiel Sister-City Committee. Beide Organisationen haben seit Beginn der Partnerschaft im September 2017 kontinuierlich persönliche und institutionelle Verbindungen aufgebaut. Ihre Arbeit schuf die Grundlage für den vielfältigen Austausch zwischen beiden Städten. Die Delegation nutzt die Reise auch, um diese bestehenden Beziehungen weiter zu festigen.

Welche Ziele verfolgt die Delegation?

Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft begleiten Oberbürgermeister Kämpfer und Stadtpräsidentin Aust nach Kalifornien. Geplant sind Gespräche mit Unternehmen, Institutionen und Multiplikatoren in San Francisco und im Silicon Valley. Als Wirtschaftsdezernent wird Kämpfer gezielt den Austausch zu Forschungskooperationen suchen.

Ziel ist es, Kiel und Schleswig-Holstein als attraktiven Innovations- und Wirtschaftsstandort international zu profilieren und neue transatlantische Kooperationen anzustoßen. Seit September 2017 sind vielfältige Beziehungen zwischen Kiel und San Francisco entstanden. Die Verwaltungen tauschten bzw. tauschen sich zu Themen aus wie:

Stadtentwicklung

Klimaschutz

Bildung

Die Delegation wird auch bestehende Kooperationsprojekte besuchen. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit hat gezeigt, dass beide Städte voneinander lernen und gemeinsam an zukunftsweisenden Lösungen arbeiten können.

Detaillierte Informationen zur Städtepartnerschaft und den aktuellen Projekten findet ihr unter auf der Seite der Stadt und auf der Seite des Vereins. Dort erfahrt ihr auch mehr über geplante Austauschprogramme und Kooperationsmöglichkeiten. Die Websites werden regelmäßig mit Neuigkeiten aus der transatlantischen Zusammenarbeit aktualisiert.

Ihr interessiert euch für Kiel und dessen internationalen Verbindungen als Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch weitere spannende Städtekooperationen.