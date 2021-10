KielGutschein: Einer für alle

Gemeinsam stark für Kiel und die Region

Ein Buch oder lieber ein leckeres Essen? Oder gleich beides? Ja, das geht, denn der KielGutschein kann auch in Teilbeträgen eingelöst werden. Mit jedem Gutschein werden die lokalen Unternehmen, die Vielfalt und das Kielgefühl gestärkt.

Die Idee dahinter: "Uns war es wichtig ein Stadtgutschein-System aufzubauen, welches center- und quartiersunabhängig funktioniert und damit dem Gesamthandelsstandort zugutekommt", sagt Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing und ergänzt: "Darüber hinaus ist für uns die digitale Ausgestaltung des Gutscheins von großer Bedeutung, denn mit dem Gutscheinportal bauen wir ein nachhaltig funktionierendes System auf und schaffen zudem ein reichweitestarkes, digitales Schaufenster für alle angeschlossenen Betriebe."

Ideales Geschenk

Der KielGutschein ist in ausgewählten Geschäften oder rund um die Uhr online erhältlich. Er ist damit das ideale Geschenk für alle Kieler. Das Besondere ist, dass der Online-Gutschein nach Wunsch mit individuellem Bild und Grußzeile ganz persönlich gestaltet werden kann. Den personalisierten Gutschein einfach per WhatsApp und Co. verschicken oder ausdrucken und persönlich übergeben!

Die Akzeptanzstellen könnten vielfältiger nicht sein: neben inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften, Kosmetik- und Freizeitbetrieben finden sich auch trendige Gastronomien auf dem Portal. So sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wofür der KielGutschein eingesetzt werden soll.

Arbeitgeber-Gutschein

Mit der 44,- Euro-Variante können Arbeitgeber ihren Beschäftigten monatlich bis zu 44,- Euro als Stadtgutschein steuer- und sozialabgabenfrei zukommen lassen, zum Beispiel als Weihnachtsgratifikation oder Mitarbeitermotivation.

Alle Informationen zum KielGutschein sind unter www.kielgutschein.de zu finden.

Quelle: Kiel-Marketing e.V.