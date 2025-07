Oceanwell expandiert: Neue Partner in Österreich und der Schweiz

BeautyVeda übernimmt Österreich-Vertrieb

Ab sofort führt BeautyVeda den exklusiven Vertrieb und die Generalvertretung für Oceanwell in Österreich durch. Das erfahrene Team aus Luba Antonu und Helmuth Antonu bringt umfassende Expertise in Naturkosmetik, Vertrieb und Schulung mit. Sie betreuen Kosmetikinstitute, Hotels, Spas, Apotheken, Reformhäuser und Arztpraxen.

BeautyVeda mit Sitz in Neusiedl am See bietet neben persönlicher Beratung ein umfassendes Schulungs- und Serviceangebot. Der Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit und exklusiver Qualität.

"Wir sind stolz darauf, die einzigartige Oceanwell-Naturkosmetik österreichweit vertreten zu dürfen", erklärt Luba Antonu. "Mit dieser innovativen Meereskosmetik bereichern wir nicht nur das Sortiment im Produktverkauf, sondern ergänzen vor allem auch unsere nachhaltigen, exklusiven Pflege- und Behandlungsangebote im Kosmetiksalon."

Helmuth Antonu ergänzt das Ziel der Partnerschaft: "Unser Ziel ist es, Oceanwell als DIE Premiummarke im österreichischen Markt der hochwertigen, zertifizierten Naturkosmetik zu positionieren."

COSMETIX SA startet in der Schweiz

In der Schweiz übernimmt COSMETIX SA die Vertretung der Meereskosmetik-Marke. Das Unternehmen steht seit rund 30 Jahren für persönlichen Service, fundierte Schulungen und wertschätzende Kundenbetreuung.

Geschäftsinhaber Pascal Sütterlin führt das Team zusammen mit Schulungsleiterin Carina Burkhalter und Kosmetikerin Fabienne Küenzi. Alle drei bringen jahrzehntelange Branchenerfahrung mit und leben ihr Credo: "Im Zentrum unseres Handelns steht der Mensch – mit all seinen Wünschen, Anliegen und Bedürfnissen."

COSMETIX SA begleitet seit über 30 Jahren Kosmetikinstitute, Spas und Fachhandel mit hochwertigen Markenprodukten, individueller Beratung und praxisnahen Schulungen.

"Mit viel Herzblut und Meerwasser in unseren Adern setzen wir alles daran, die besondere Qualität von Oceanwell weiterzugeben und unsere Kundinnen und Kunden in der Schweiz genauso zu begeistern, wie wir es selbst sind", betont Pascal Sütterlin.

Gemeinsame Werte als Erfolgsbasis

Dr. Inez Linke, Meeresbiologin und Entwicklerin von Oceanwell, hebt die Bedeutung der neuen Partnerschaften hervor: "Mit BeautyVeda und COSMETIX SA haben wir zwei Partner gefunden, die unsere Werte teilen: Naturkosmetik auf wissenschaftlicher Basis, nachhaltiges Wirtschaften und echte Kundennähe. Gemeinsam bringen wir die Kraft des Meeres in neue Regionen."

Über die Marke Oceanwell

Oceanwell wird von der oceanBASIS GmbH mit Sitz in Kiel entwickelt. Die NATRUE-zertifizierte Naturkosmetikmarke setzt auf reine Meeresalgen-Extrakte, ozeanisches Kollagen und ein konsequent nachhaltiges Konzept. Das Unternehmen kombiniert gesunde Hautpflege mit dem Schutz der Ozeane und positioniert sich als wissenschaftlich fundierte Meereskosmetik-Marke im Naturkosmetik-Segment.