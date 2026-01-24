Was erwartet euch 2026?

Die "KiWo" schafft Räume, in denen ihr euch begegnen könnt – egal ob ihr aus Kiel oder aus aller Welt kommt. Das Festival verbindet Sport mit Kultur, die Stadtteile mit der Innenstadt und das Wasser mit dem Land. Im Mittelpunkt stehen Offenheit und Zusammenhalt, die ihr bei diesem Sommerfestival überall spüren werdet.

Wie wird das Motto umgesetzt?

Das Gefühl des Miteinanders wird auf dem gesamten Festival greifbar. Es zeigt sich auf den Bühnen, im unermüdlichen Einsatz der Ehrenamtlichen und natürlich im Sport. Die Kieler Woche lebt von den vielen kleinen Momenten des Austauschs, die die ganze Stadt in ein einzigartiges Fest verwandeln.

Warum ist Olympia so wichtig?

Kiel.Sailing.City hat große Ambitionen und bewirbt sich als Austragungsort für die Olympischen und Paralympischen Spiele ab 2036. Mit der Kampagne "JO!" wirbt die Stadt für Unterstützung und blickt gespannt auf den Bürgerentscheid am 19. April. Die Vision ist klar: Sport soll Menschen verbinden und die Gemeinschaft stärken.

Was ist die Vision für Olympia?

Eine Olympiabewerbung knüpft direkt an das Motto der Kieler Woche an. Sport bringt Generationen zusammen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl in der ganzen Region. Kiel plant die Wettbewerbe von Anfang an bewusst inklusiv und nachhaltig, um zukunftsweisende Spiele auf und an der Förde zu gestalten.

Wer unterstützt das Festival?

Ein starkes Netzwerk aus langjährigen und neuen Partnern macht die Kieler Woche erst möglich. Allen voran die boot Düsseldorf, die ihre Partnerschaft nach über 30 Jahren gerade um drei weitere Jahre verlängert hat. Zu den wichtigsten Unterstützern gehören außerdem die Premiumpartner REWE, Deutsche Fernsehlotterie und Weller.

Wer ist neu im Team?

Ganz frisch in der Kieler-Woche-Familie ist der neue Mobilitätspartner Denza. Die Premium-Marke des Herstellers BYD steht für luxuriöse Elektromobilität. Mit ihrem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit passt die Marke hervorragend zur internationalen Ausrichtung des Segelstandorts Kiel.

Welche Partner sind noch dabei?

Das breite Engagement sichert die Vielfalt und Qualität des Events. Auch die Eventpartner AIDA Cruises, die Förde Sparkasse und die Casinos Schleswig-Holstein tragen maßgeblich zum Erfolg bei. Diese starke Gemeinschaft aus Unterstützern spiegelt den verbindenden Charakter der Kieler Woche wider.

