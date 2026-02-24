Was steckt hinter Ostseefeuer®?

Ostseefeuer® ist weit mehr als ein Onlineshop – es ist ein Lebensgefühl. Nordisch, naturverbunden und konsequent nachhaltig. Gründerin Mine fertigt Kerzen, Keramik und Wachsfresser aus recyceltem Pflanzenfett, bewusst und ressourcenschonend. Ihr Anspruch: Dinge besser machen, als "man es halt so macht". Jedes Produkt erzählt dabei seine eigene Geschichte.

Warum sind die Kerzen so besonders?

Das Konzept heißt "Kerzen ohne Ende" – und genau das ist Programm. Die handgemachten Ostsee-Kerzen brennen nicht einfach ab und landen im Müll. Stattdessen werden die zeitlosen Keramikgefäße immer wieder neu befüllt. So entsteht ein echter Kreislauf: weniger Abfall, mehr Wertschätzung. Inspiriert von den Farben und der Stimmung der Ostseeküste, tauchen die Unikate jedes Zuhause in stimmungsvolles Küstenflair.

Was ist ein Wachsfresser?

Wachsfresser sind deutlich mehr als gewöhnliche Kerzen. Sie bringen Wärme und Küstenflair direkt auf euren Tisch – als handgemachte Unikate mit echtem Charakter. Jedes Stück wird einzeln gefertigt und ist dadurch einzigartig. Durch das Nachfüllen mit Wachs bleiben sie euch lange erhalten und verbinden Gemütlichkeit mit Nachhaltigkeit.

Welche Keramik gibt es?

Die handgemachte Keramik im Sortiment bringt Ruhe und Ostseeflair in eure vier Wände. Mine wählt bewusst besondere Stücke, Unikate und limitierte Editionen aus. Die Keramik stammt von Künstlern, die mit Leidenschaft, Verantwortung und Respekt für Material und Umwelt arbeiten. Hier geht es nicht um Massenware, sondern um Qualität und Sinn. Möchtet ihr mit Mine zusammenarbeiten, als Künstler/in, Blogger/in oder Händler/in, findet ihr hier die Kooperationsmöglichkeiten.

Wie werdet ihr selbst kreativ? Was bieten die DIY-Sets?

Für alle, die das Ostseefeuer-Gefühl selbst erleben wollen, gibt es eigene DIY-Sets. Damit holt ihr euch kreative Momente direkt nach Hause. Ob allein oder gemeinsam mit Familie und Freunden – die Sets laden zum Gestalten und Entdecken ein.