Handgemachte Kerzen, nordische Keramik und ein echtes Nachhaltigkeitsversprechen – das ist Ostseefeuer®. Hinter der Marke steht Mine J. Witt, Autorin und kreative Macherin mit Haltung. Jetzt habt ihr die Chance, bei einem exklusiven Gewinnspiel ein Stück Ostseefeuer-Magie zu ergattern. Grund genug, die Welt hinter der Flamme kennenzulernen.
Was steckt hinter Ostseefeuer®?
Ostseefeuer® ist weit mehr als ein Onlineshop – es ist ein Lebensgefühl. Nordisch, naturverbunden und konsequent nachhaltig. Gründerin Mine fertigt Kerzen, Keramik und Wachsfresser aus recyceltem Pflanzenfett, bewusst und ressourcenschonend. Ihr Anspruch: Dinge besser machen, als "man es halt so macht". Jedes Produkt erzählt dabei seine eigene Geschichte.
Warum sind die Kerzen so besonders?
Das Konzept heißt "Kerzen ohne Ende" – und genau das ist Programm. Die handgemachten Ostsee-Kerzen brennen nicht einfach ab und landen im Müll. Stattdessen werden die zeitlosen Keramikgefäße immer wieder neu befüllt. So entsteht ein echter Kreislauf: weniger Abfall, mehr Wertschätzung. Inspiriert von den Farben und der Stimmung der Ostseeküste, tauchen die Unikate jedes Zuhause in stimmungsvolles Küstenflair.
Was ist ein Wachsfresser?
Wachsfresser sind deutlich mehr als gewöhnliche Kerzen. Sie bringen Wärme und Küstenflair direkt auf euren Tisch – als handgemachte Unikate mit echtem Charakter. Jedes Stück wird einzeln gefertigt und ist dadurch einzigartig. Durch das Nachfüllen mit Wachs bleiben sie euch lange erhalten und verbinden Gemütlichkeit mit Nachhaltigkeit.
Welche Keramik gibt es?
Die handgemachte Keramik im Sortiment bringt Ruhe und Ostseeflair in eure vier Wände. Mine wählt bewusst besondere Stücke, Unikate und limitierte Editionen aus. Die Keramik stammt von Künstlern, die mit Leidenschaft, Verantwortung und Respekt für Material und Umwelt arbeiten. Hier geht es nicht um Massenware, sondern um Qualität und Sinn. Möchtet ihr mit Mine zusammenarbeiten, als Künstler/in, Blogger/in oder Händler/in, findet ihr hier die Kooperationsmöglichkeiten.
Wie werdet ihr selbst kreativ? Was bieten die DIY-Sets?
Für alle, die das Ostseefeuer-Gefühl selbst erleben wollen, gibt es eigene DIY-Sets. Damit holt ihr euch kreative Momente direkt nach Hause. Ob allein oder gemeinsam mit Familie und Freunden – die Sets laden zum Gestalten und Entdecken ein.
Wer ist die Frau hinter der Marke?
Hinter Ostseefeuer® steht Mine – Autorin, kreative Seele und Macherin mit Haltung. Sie lebt mit einem "kleinen Familienzoo" und einem Hauch Ostseewind im Alltag. Nachhaltigkeit ist für sie kein Trend, sondern echte Lebenshaltung. In ihrem Flammen-Blog teilt sie Einblicke hinter die Kulissen, persönliche Geschichten und kreative Inspiration.
Mine ist die Gründerin von Ostseefeuer und lebt mit ihrer Familie in Eutin. Die 40‐Jährige ist Mutter von zwei Kindern und schöpft ihre Inspiration aus der Natur, besonders aus der Ostsee und ihrem Garten. 2022 wagte sie den Schritt in die Selbstständigkeit und machte ihre kreative Leidenschaft zum Beruf.
In ihrer kleinen Manufaktur fertigt sie handgegossene Kerzen in selbst hergestellter Keramik und kombiniert diese mit sorgfältig ausgewählten Edelrost-Dekoelementen. Jedes Stück entsteht mit viel Herzblut und ist ein handgemachtes Unikat.
Nachhaltigkeit, Upcycling und Qualität stehen im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ostseefeuer setzt auf recycelte Materialien, umweltfreundliche Verpackung und kurze Lieferwege – alles unter dem Leitgedanken eines nordischen, naturverbundenen Lebensgefühls. Mine ist der persönliche Austausch mit ihren Kundinnen und Kunden besonders wichtig. Mit ihren Produkten möchte sie nicht nur Wohnräume verschönern, sondern auch zu einem bewussten und nachhaltigen Lebensstil inspirieren.
Was könnt ihr gewinnen?
Gemeinsam mit Ostseefeuer® verlosen wir zwei tolle Pakete, die euch das nachhaltige Kerzenuniversum direkt nach Hause bringen:
- Paket 1 – OstseesandKerzen-Set (500 g): Das nachhaltige Refill-System für individuelle Kerzengestaltung. Perfekt für alle, die das Prinzip "Kerzen ohne Ende" selbst ausprobieren wollen. Mehr Infos zum Produkt findet ihr hier.
- Paket 2 – "Küstenzauber Kreativset": Ein DIY-Set für vier Kerzen zum Selbermachen – geeignet ab 4 Jahren. Ideal für gemeinsames, nachhaltiges Gestalten mit Naturmaterialien und perfekt als kreatives Familienerlebnis. Alle Details zum Set gibt es hier.
Nutzt eure Chance und sichert euch ein Stück Ostseefeuer-Magie – wir drücken euch die Daumen! Ihr möchtet nicht so lange warten, dann stöbert gleich hier bei Ostseefeuer®: ostseefeuer-universum.de
Gewinnspiel
Wir verlosen 2x1 Ostseefeuer Paket (1x DIY-Set Küstenzauber /1x DIY-Set Ostseekerze) von Ostseefeuer®!
Wer gewinnen möchte, schickt uns bitte bis Montag,
23. März 2026, um 23:00 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff "Ostseefeuer" an: gewinnspiel@kiel-magazin.de
Teilnahme ab 18 Jahren. Bitte denke daran, deine vollständige Adresse anzugeben (Datenschutzerklärung). Mitarbeiter der heise & dumrath medien gmbh & co. kg Firmengruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mehrfacheinsendungen und automatisierte Teilnahmen werden gelöscht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!