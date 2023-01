Ostsee Info-Center Eckernförde

Nur eine 30-minütige Zugfahrt braucht ihr vom Kieler Hauptbahnhof bis zum nahegelegenen Hafenstädtchen Eckernförde . Ein kurzer Fußmarsch durch schmale Gässchen – vorbei an geschichtsträchtigen Häusern – und ihr seid in der bekannten Eckernförder Bucht , wo ein wunderschöner Hafen und das Ostsee Info-Center auf euch warten.

Im Ostsee Info-Center angekommen gibt es eine Menge zu entdecken. Besonders beliebt bei Groß und Klein ist das Fühlbecken . Hier könnt ihr einem Plattfisch über die glatten Schuppen streicheln , eine Strandkrabbe berühren und einen Seestern halten und spüren, wie dieser sich an eurer Hand festhält.

Auch die Aquarien im Ostsee-Infocenter sind spannend, auch dank der fachkundigen Erzählungen der Mitarbeiter:innen des Instituts. Besonders wild geht es in den Aquarien während den Fütterungszeiten zu. Jeden Samstag und Sonntag um 11.00 und um 15.00 Uhr könnt ihr euch dieses Spektakel ansehen und sogar bei der Fütterung mithelfen.

Sehr beeindruckend ist auch die Station über Schweinswale . Hier erfahrt ihr so einiges über die Säugetiere und bekommt einen genauen Hör-Eindruck von einem Tauchgang mit einem Schweinswal. Außerdem erfahrt ihr was das Ostsee Info-Center unternimmt, um die vom Aussterben bedrohten Meeresbewohner zu schützen .

Ebenfalls ein Highlight – zumindest bei gutem Wetter – ist der botanische Dachgarten des Instituts. Als küstentypisches Biotop angelegt ist der Garten ein wahrer Schatz , den es so selbst an der Ostseeküste kaum noch zu finden gibt. Als Bonus kann man von hier oben eine fantastische Sicht auf den Hafen und auf die Ostsee genießen.

Das Bistro

Wer von all dem Staunen erschöpft und hungrig geworden ist und noch ein wenig den Blick aufs Meer genießen möchte, kann sich nach dem Besuch im Info-Center auf der Terrasse entspannen und sich einen kleinen Imbiss vom Bistro genehmigen. Hier gibt es eine Auswahl an warmen Snacks, Kaffee und Kuchen und das beliebte Eckernförder Kakabellen Bier.

Vielleicht habt ihr ja Glück und genau in dem Moment, in dem ihr gerade euren Kaffee schlürft, schwimmen ein paar Schweinswale in euer Blickfeld.