Wann? Samstag, 14. März 2026 um 14.00 Uhr Wo? Zentralbücherei Andreas-Gayk-Straße Teilnahme: kostenfrei, um Anmeldung unter stadtbuecherei.event@kiel.de oder unter 0431 - 901 3437 wird gebeten

Was erwartet euch bei diesem Vortrag?

Der promovierte Ökochemiker Ernst Paul Dörfler präsentiert sein Buch "Das Liebesleben der Vögel" in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus. Die NABU-Ortsgruppe Kiel lädt euch am Sonnabend, 14. März, um 14.00 Uhr zu dieser besonderen Veranstaltung ein. Unter dem Motto "Lachen und Lernen" nimmt euch der Bestseller-Autor mit auf eine unterhaltsame Reise in die bunte Beziehungswelt gefiederter Artgenossen.

Die Vielfalt in der Natur ist erstaunlich: Dörfler berichtet von emanzipierten Weibchen und Feministen unter den Männchen. Ihr erfahrt von Haremsmodellen, Fernbeziehungen und Rollentauschen zwischen den Geschlechtern. Streitsüchtige Paare und Saisonehen zeigen: Diversität ist die allgegenwärtige Normalität in der Natur. Diese wahrhaftigen Geschichten aus dem Privatleben der Vögel offenbaren verblüffende Parallelen zum menschlichen Verhalten.

Wer ist Ernst Paul Dörfler?

Der Autor wurde mit dem EuroNaturpreis der Stiftung Europäisches Naturerbe ausgezeichnet. Sein Buch "Zurück zur Natur?" aus dem Jahr 1986 wurde zum Kultbuch der ostdeutschen Umweltbewegung. Mit seinen jüngsten Veröffentlichungen schaffte er den Sprung auf die Spiegel-Bestsellerlisten. Im Dezember 2025 erhielt er den Verdienstorden des Landes Sachsen-Anhalt für sein Engagement.

Dörfler betont in seinem Vortrag, dass die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen zu den wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit gehört. Die Geschichten aus der Vogelwelt sind nicht nur unterhaltsam, sondern vermitteln auch wichtiges Wissen über Naturschutz. Durch die Parallelen zum menschlichen Verhalten wird die Verbindung zwischen Mensch und Natur greifbar. Der Vortrag verbindet Wissenschaft mit Humor und schafft so ein besonderes Lernerlebnis.

