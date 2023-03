10 tolle Locations für Osterbrunch in Kiel

Egal ob ihr zum Frühstück lieber frisches Obst habt, gerne mit süßen Speisen in den Tag startet oder ob ihr gleich zu warmer Küche übergehen wollt – ein Brunch macht all das möglich! Also warum nicht das Osterwochenende nutzen, um einmal ausgiebig mit den Lieben frühstücken zu gehen. Besonders bei größeren Gruppen bietet sich da ein Frühstücks- oder Brunch-Buffet an. Je nach Wetter lässt es sich nach dem Brunch bei einem ausgiebigen Spaziergang gut verdauen. Je nach Lage des Lokals kann dieser am Strand oder an der Kiellinie entlang oder durch einen der vielen schönen Parks von Kiel führen. Damit die Suche nach einem leckeren Osterbrunch nicht genauso viel Zeit in Anspruch nimmt, wie die Ostereiersuche der Kinder, haben wir hier 10 tolle Cafés und Restaurants in Kiel für euch, die zu Ostern ein schmackhaftes Frühstück in einem tollen Ambiente anbieten. 1. Hotel Birke

Im Traditionshaus Waldesruh, das dem 4-Sterne-Hotel Birke angehört, gibt es am Ostersonntag von 11.00 bis 14.00 Uhr ein leckeres Osterbuffet. Mit inklusive sind verschiedene Säfte, Tees, Kaffee und Sekt. Hier bleibt garantiert niemand hungrig oder durstig. Zusätzlich werden im Fischers Fritz Restaurant des Hotels am Ostersonntag und Ostermontag mittags und abends mehrgängige Menüs angeboten. In dem hochklassigen Restaurant, das dem Verein FEINHEIMISCH angehört, werden in erster Linie regionale, saisonale und frische Produkte verwendet. Und das schmeckt man auch. Sollte nach dem Frühstück noch etwas Energie vorhanden sein, bietet sich ein Verdauungsspaziergang durch das Tiergehege Hasseldieksdamm an. Besonders für die Kleinen gibt es hier viel zu entdecken aber auch die Großen können sich an der schönen Natur erfreuen. Sowohl für das Buffet als auch für die Ostermenüs ist eine Reservierung ratsam. Standort: Martenhofsweg 2-8

Website: hotel-birke.de 2. Forstbaumschule

Im rustikal gehaltenen Restaurant und Café mitten im Forstbaumschulen-Park von Kiel erwartet euch das ganze Osterwochenende über von 10.00 bis 12.30 Uhr ein großes Frühstücksbuffet. Vom Aufschnitt über Rührei mit Bacon bis hin zu diversen hausgemachten Dips und Salaten ist hier alles mit drin. Die Forstbaumschule, die bei schönem Wetter auch ihren Biergarten draußen zur Verfügung stellt, bietet zudem eine Auswahl an veganen und vegetarischen Leckereien. Auch glutenfreie Brötchen und Brote stehen hier zur Verfügung. Außerdem gibt es verschiedene Fischspezialitäten und eine Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse. Getränke wie Kaffee und Orangensaft dürfen natürlich nicht fehlen. Mit einem Spaziergang zum Diederichsenpark, vorbei am Spielplatz der Forstbaumschule, lässt sich das Osterwochenende abrunden. Standort: Düvelsbeker Weg 46

Website: forstbaumschule.de 3. Seebar Düsternbrook

Pünktlich zur Sommersaison öffnet die Seebar ab 1. April 2023 wieder ihre Türen für euch! Mit dem Plätschern des Wassers im Ohr und der Sonne im Gesicht könnt ihr hier am Osterwochenende von 9.30 bis 13.00 Uhr euer Frühstück auf der Kieler Förde genießen. Die Atmosphäre allein zaubert einem schon ein Lächeln ins Gesicht. Dann gibt es noch ein wärmendes Getränk in die Hand und ein leckeres Frühstück auf den Tisch und schon ist der perfekte Ostermorgen da. Dieser kann dann bei einem Spaziergang durch das Düsternbrooker Gehölz oder durch den Alten Botanischen Garten von Kiel entspannt ausklingen. Am besten reserviert ihr euch online direkt einen Platz auf der Kieler Förde! Standort: Kiellinie 130

Website: seebad-duesternbrook.com 4. Elefant am Strand

Eine ganz besondere Lage hat – wie der Name schon vermuten lässt – das Café Elefant am Strand. Nur einen Steinwurf vom Falckensteiner Strand entfernt kann man nirgends noch mehr Ostseefeeling genießen. Hier wird man immer von Freitag bis Sonntag mit frisch gebackenem Kuchen und gut duftendem Kaffee empfangen. Besonders lecker sind die frischen hausgemachten Waffelkreationen von herzhafter Schinken-Käse-Waffel bis hin zur süßen Blaubeer-Sahne-Waffel. Auf Vorbestellung kann man Samstag und Sonntag außerdem bei einem leckeren Frühstück draußen auf der Terrasse die Seele baumeln lassen. Wer noch Badesachen und Handtücher dabeihat, kann am Osterwochenende dann auch gleich noch in der Ostsee anbaden. Sowohl zum Wasser als auch zum Autoparkplatz sind es nur wenige Gehminuten, also seid ihr auch schnell wieder im Trockenen. Standort: Falckensteiner Strand 81

Website: elefant-am-strand.de 5. Brunchfahrt auf der Kieler Förde

Leinen los! Wer seine Lieben mit einem ganz besonderen Osterfrühstück überraschen will, der bucht für den Ostermontag eine Schifffahrt mit Raddampfer Freya auf der Kieler Förde. Die nostalgische Hafenrundfahrt mit Live Musik und leckerem Osterbrunch startet am Bahnhofskai (Kaistraße 51) und geht von 11.00 bis 14.30 Uhr. Auf so einer Fördefahrt gibt es so einiges zu sehen. Nicht nur die vielen Linienschiffe und Segelboote, die die Fahrt des Raddampfers kreuzen, sondern auch die vielen Kaianlagen und Sandstrände, die das Ufer der 80 Kilometer langen Förde von Kiel säumen. Wer Kiel von seiner maritimen Seite kennenlernen möchte, nämlich vom Wasser aus, sollte sich direkt Tickets sichern auf der Website von Adler-Schiffe. Weitere erlebnisreiche Hafenrundfahrten in Kiel findet ihr hier. Standort: Raiffeisenstraße 1

Website: adler-schiffe.de 6. Café Bakeliet

Im Bakeliet trifft nachkriegszeitliches Ambiente auf moderne Mahlzeiten. Nicht nur der Retrolook des Cafés auch die Torten-Optik ist ein echter Hingucker. Liebevolle Dekorationen, köstlicher Kaffee und lecker zubereitetes – auch viel veganes – Essen machen den Aufenthalt in dem nahe des Schrevenparks gelegenen Café perfekt. Das Bakeliet eignet sich übrigens bestens für alle Frühaufsteher:innen – die da auch an Ostern keine Ausnahme machen wollen – denn das Café hat täglich bereits ab 7.30 Uhr geöffnet. Um euch einen Platz in dieser beliebten Location zu sichern, solltet ihr auf jeden Fall eine Online Reservierung vornehmen. Standort: Möllingstraße 11

Website: bakelietkaffee.com 7. Restaurant Markmanns

Darf es noch etwas mehr Champagner sein? Ja ihr habt richtig gehört, im Restaurant Markmanns werdet ihr zum Osterbrunch mit einem Glas Champagner begrüßt. Und der gehobene Stil zieht sich weiter durch das gesamte Menü. So bekommt ihr hier am Sonntag beim Brunch von 12.00 bis 15.00 Uhr eine hauseigene Spezialität nach der anderen serviert. Die Landbrote und Brioche Brötchen sind hier hausgebacken, der Lachs hausgebeizt und die BBQ-Spezialitäten werden live gegrillt. Einige Produkte, wie der Honig sind von hauseigener Marke, bieten somit ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Es versteht sich von selbst, dass dafür bei Markmanns eine verbindliche Reservierung vorausgesetzt wird. Standort: Falkenhorst 20

Website: markmanns.de 8. Schiffercafé

Willkommen an Bord des Schiffercafés! Täglich werden im Schiffercafé bis 12.30 Uhr leckere Frühstücksplatten serviert. Das maritime Café ist so gelegen, dass man während dem Essen den Fähr- und Schiffsverkehr auf der Kieler Förde und am Eingang des Nord-Ostsee-Kanals beobachten kann. Man kann im Schiffercafé von verschiedenen Frühstücksplatten wählen – ob süß oder herzhaft, das bleibt jedem selbst überlassen. Für die ganz hungrigen gibt es auch eine große Auswahl an Fischbrötchen und frische Blechkuchen als Nachtisch. Wer anschließend einen Verdauungsspaziergang nötig hat, kann zwischen dem Ufer der Förde und dem des Nord-Ostsee-Kanals wählen. Standort: Tiessenkai 9-10

Website: schiffercafe-kiel.de 9. San Remo

Am Ostersonntag gibt es im italienischen Restaurant San Remo von 10.00 bis 14.00 Uhr ein besonderes Buffet. Neben den Klassikern wie Rührei mit Bacon, Waffeln, Lachs und Obstsalat gibt es auch einige mediterrane Spezialitäten, wie italienische Antipasti, kleine Pizzen aus dem Steinofen und feine italienische Desserts wie Tiramisu. Passend dazu hat das San Remo ein wunderschönes und mediterranes Ambiente, weshalb man es durchaus als Little Italy in Kiel bezeichnen kann. Die zentrale Lage bietet sich für eine Tour durch Kiels Innenstadt nach dem Frühstück an. Standort: Dreiecksplatz 8

Website: sanremo-kiel.de 10. Gut Uhlenhorst

Wer gedacht hat auf Gut Uhlenhorst in Dänischenhagen kann man nur golfen, liegt falsch. Im Restaurant Laurens des Golfclubs wird am Sonntag und am Montag des Osterwochenendes ein fantastisches Buffet aufgefahren. Ab 10.30 Uhr kann man hier beim Brunch reichhaltige kalte und warme Speisen vom Buffet genießen und dabei den Blick von der Terrasse über den Golfplatz draußen schweifen lassen. Nach dem Essen bietet sich ein Bummel durch Dänischenhagen oder ein Ausflug zum Strand des schnuckeligen Ortes an. Standort: Mühlenstraße 37

Website: gut-uhlenhorst.de

Karte anzeigen

