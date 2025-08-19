BÄRISTO: Veganes Bistro in Kiel mit Foodtruck und Geschäft
Gastronomie Restaurants
BÄRISTO, das vegane Deli und Bistro von Sebastian Bär in Kiel, beweist, dass du auf nichts verzichten musst, wenn du dich für eine tierfreie Ernährung entscheidest. BÄRISTO überzeugt mit seinem wechselnden Mittagstisch, Foodtruck-Service und einem Handel für vegane Premiumprodukte. Das kleine Lokal in der Schülperbaum 16 bietet pflanzliche Leckereien in entspannter Cornerstore-Atmosphäre.
Gemütliches Bistro im Herzen von Kiel
Das BÄRISTO liegt unweit vom Sophienhof und Hauptbahnhof zwischen Förde und Wunderino Arena. Die spärlich befahrene Straße macht das Sitzen auf dem Gehweg sehr gemütlich. Klapptische, Bierbänke, gemütliche Stühle und Pflanzen vor dem Geschäft schaffen eine entspannte Cornerstore-Atmosphäre.
Die Gäste werden freundlich und offen empfangen. Das kleine Bistro ist perfekt für eine Mahlzeit zwischendurch, ein veganes Gericht auf die Hand oder nach einem Stadtbummel. Die Innenstadt ist in Kürze erreicht.
Wechselnder Mittagstisch mit hausgemachten Spezialitäten
BÄRISTO bietet einen wechselnden, saisonalen Mittagstisch von Dienstag bis Donnerstag zwischen 12.00 und 14.30 Uhr. Das warme Essen ist ab 12.00 Uhr fertig. Grundsätzlich gibt es immer mindestens ein Dal, Curry, Chili oder Eintopf-Gericht mit Reis als kleine Snackbox oder ganze Lunch-Mahlzeit.
Die Speisekarte umfasst auch eine wechselnde Auswahl an Wraps, Bagels und Grilled Cheese Sandwiches. Zum Nachtisch gibt es selbstgemachtes Gebäck. Die üppig gefüllten Teller und sehr sättigenden Speisen machen das BÄRISTO zu einem Preis-Leistungs-Highlight für 8,90 Euro pro Hauptgericht.
Ein Gericht ist auch als kleinere und preiswertere Snackvariante erhältlich. Die Speisen können zum Mitnehmen bestellt werden. Für Einwegverpackungen berechnet das Bistro 0,50 Euro. Wer eine eigene Schale mitbringt, spart diese Kosten.
Philosophie: Geschmack statt Missionierung
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit dem Klick auf „Beitrag anzeigen“ akzeptieren Sie die Datenverarbeitung durch Instagram. Mehr Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung .
Das Team um Sebastian Bär setzt auf eine klare Philosophie: "Wir wollen nicht missionieren – wir wollen Alternativen bieten!" Die Speisen sind tierfrei und kommen häufig ohne industriell gefertigte Produkte aus. Dabei lassen sie nichts weg, sondern denken Klassiker neu.
Die Zutaten bezieht BÄRISTO überwiegend regional, saisonal und meist aus nicht konventioneller Landwirtschaft. So optimieren sie Fast-Food zu einer klimafreundlicheren und oft sogar gesünderen Variante. Bei den Verpackungen setzen sie weitestgehend auf nachhaltige Lösungen und versuchen, wo es geht, Müll zu vermeiden.
Vegan Dealer für Norddeutschland
Neben dem Bistro fungiert BÄRISTO als "veganDealer"-Handelspartner veganer Premiumprodukte für die Gastronomie sowie private Anlässe im norddeutschen Raum. Das Sortiment umfasst Produkte von Redefine Meat, Planted, BettaF!sh, The Raging Pig Company und vielen weiteren Herstellern.
Die Produktpalette reicht von 3D-gedruckten Fleischalternativen über allergenfreie Bratwurst-Klassiker bis zu cremigen Cashew-Mozzarella-Alternativen. Besonders sind keine Mindestabnahme von dutzenden Kilos, kein überzogener Mindestbestellwert und keine versteckten Kosten erforderlich.
Foodtruck und Catering-Service
An den Wochenenden ist BÄRISTO mobil auf verschiedenen Veranstaltungen, Festivals und Märkten unterwegs. Der Foodtruck bietet das gleiche Konzept wie das Bistro: frische, tierfreie und handgemachte Speisen mit Liebe zubereitet.
Das BÄRISTO hat dienstags, mittwochs und donnerstags von 11.30 bis 14.30 Uhr geöffnet. Specials wie Brunch oder Abendbrot werden nach Ansage angeboten. Änderungen der Öffnungszeiten werden rechtzeitig auf den Social Media Kanälen wie Instagram und der BÄRISTO-Website bekannt gegeben.