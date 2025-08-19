BÄRISTO: Veganes Bistro in Kiel mit Foodtruck und Geschäft

Gemütliches Bistro im Herzen von Kiel

Das BÄRISTO liegt unweit vom Sophienhof und Hauptbahnhof zwischen Förde und Wunderino Arena. Die spärlich befahrene Straße macht das Sitzen auf dem Gehweg sehr gemütlich. Klapptische, Bierbänke, gemütliche Stühle und Pflanzen vor dem Geschäft schaffen eine entspannte Cornerstore-Atmosphäre.

Die Gäste werden freundlich und offen empfangen. Das kleine Bistro ist perfekt für eine Mahlzeit zwischendurch, ein veganes Gericht auf die Hand oder nach einem Stadtbummel. Die Innenstadt ist in Kürze erreicht.

Wechselnder Mittagstisch mit hausgemachten Spezialitäten

BÄRISTO bietet einen wechselnden, saisonalen Mittagstisch von Dienstag bis Donnerstag zwischen 12.00 und 14.30 Uhr. Das warme Essen ist ab 12.00 Uhr fertig. Grundsätzlich gibt es immer mindestens ein Dal, Curry, Chili oder Eintopf-Gericht mit Reis als kleine Snackbox oder ganze Lunch-Mahlzeit.

Die Speisekarte umfasst auch eine wechselnde Auswahl an Wraps, Bagels und Grilled Cheese Sandwiches. Zum Nachtisch gibt es selbstgemachtes Gebäck. Die üppig gefüllten Teller und sehr sättigenden Speisen machen das BÄRISTO zu einem Preis-Leistungs-Highlight für 8,90 Euro pro Hauptgericht.

Ein Gericht ist auch als kleinere und preiswertere Snackvariante erhältlich. Die Speisen können zum Mitnehmen bestellt werden. Für Einwegverpackungen berechnet das Bistro 0,50 Euro. Wer eine eigene Schale mitbringt, spart diese Kosten.

Philosophie: Geschmack statt Missionierung