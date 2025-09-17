Authentische vietnamesische Küche im Herzen Kiels: Das Restaurant Amami

Das Konzept des Restaurants verbindet authentische asiatische Küche mit moderner Interpretation. Amami schafft es, traditionelle Rezepte neu zu denken und gleichzeitig den ursprünglichen Geschmack zu bewahren. Die Einrichtung im Hauptraum ist modern und lichtdurchflutet, im Nebenraum kann man auch traditionell auf dem Boden sitzen und das Essen verzehren. Diese Balance macht das Restaurant zu einem besonderen Erlebnis für alle, die asiatische Küche lieben.

Vielfältige Vorspeisen und frische Salate

Die Speisekarte bietet abwechslungsreiche Vorspeisen für jeden Geschmack. Die Summer Rolls kommen beispielsweise frisch mit Salat und Reisnudeln, wahlweise mit flambiertem Lachs, Garnelen, Tofu oder Seitan. Die frischen Salate bringen Farbe auf den Teller.

Das Herzstück der Karte bilden die authentischen Hauptspeisen mit modernem Twist. Die traditionelle Pho Amami serviert das Restaurant in einer 5-Kräuter-Brühe mit Reisbandnudeln. Gäste können zwischen zwischen Rindfleisch, Hähnchen oder der veganen Variante mit Tofu und Seitan wählen.

Der Bao-Burger verbindet asiatische Tradition mit Street-Food-Kultur. Gegrilltes Rindfleisch oder Seitanpatty treffen auf Mango-Coleslaw im gedämpften Bao-Brötchen.

Die Sushi-Karte bietet klassische und kreative Kreationen. Maki-Rollen und Nigiri kosten jeweils nur 4,90 Euro. Besonders das "Sake fire" mit flambiertem Lachs sticht hervor. Die Sushi-Karte des Amami versteht es gute Qualität zu kreieren und das sowohl traditionell als auch ausgefallen.

Familienfreundliches Konzept