Authentische vietnamesische Küche im Herzen Kiels: Das Restaurant Amami

Das Restaurant Amami bringt die Vielfalt Asiens auf den Teller. Von knuspriger Ente bis hin zu ausgefallenem Sushi finden Gäste hier eine große Bandbreite an asiatischen Gerichten. Besonders hervorzuheben ist das umfangreiche Angebot an vegetarischen und veganen Optionen – viele Gerichte können auf Wunsch entsprechend zubereitet werden.
Das Konzept des Restaurants verbindet authentische asiatische Küche mit moderner Interpretation. Amami schafft es, traditionelle Rezepte neu zu denken und gleichzeitig den ursprünglichen Geschmack zu bewahren. Die Einrichtung im Hauptraum ist modern und lichtdurchflutet, im Nebenraum kann man auch traditionell auf dem Boden sitzen und das Essen verzehren. Diese Balance macht das Restaurant zu einem besonderen Erlebnis für alle, die asiatische Küche lieben.
Vielfältige Vorspeisen und frische Salate
Die Speisekarte bietet abwechslungsreiche Vorspeisen für jeden Geschmack. Die Summer Rolls kommen beispielsweise frisch mit Salat und Reisnudeln, wahlweise mit flambiertem Lachs, Garnelen, Tofu oder Seitan. Die frischen Salate bringen Farbe auf den Teller.
Das Herzstück der Karte bilden die authentischen Hauptspeisen mit modernem Twist. Die traditionelle Pho Amami serviert das Restaurant in einer 5-Kräuter-Brühe mit Reisbandnudeln. Gäste können zwischen zwischen Rindfleisch, Hähnchen oder der veganen Variante mit Tofu und Seitan wählen.
Der Bao-Burger verbindet asiatische Tradition mit Street-Food-Kultur. Gegrilltes Rindfleisch oder Seitanpatty treffen auf Mango-Coleslaw im gedämpften Bao-Brötchen.
Die Sushi-Karte bietet klassische und kreative Kreationen. Maki-Rollen und Nigiri kosten jeweils nur 4,90 Euro. Besonders das "Sake fire" mit flambiertem Lachs sticht hervor. Die Sushi-Karte des Amami versteht es gute Qualität zu kreieren und das sowohl traditionell als auch ausgefallen.
Familienfreundliches Konzept
Das Restaurant denkt auch an Familien und Freundesgruppen. Das für Famlien- oder Gruppenbesuche kreirte "Amami Family"-Menü für 2-3 Personen beinhaltet Appetizer, Suppe, Hauptgericht und Überraschungsdessert für 30 bis 45 Euro.
Kinder freuen sich über die spezielle Kinder-Bowl mit knusprigem Hähnchen und gebratenem Gemüse für 8,90 Euro. Diese durchdachte Auswahl zeigt, dass Amami Wert darauf legt, alle Gäste willkommen zu heißen.
Süße Abschlüsse und flexible Ergänzungen
Den Abschluss bilden asiatische Desserts wie der Chiapudding mit Kokoscreme oder schwarzer Klebreis mit süßen Früchten. Die umfangreiche Beilagenkarte ermöglicht individuelle Zusammenstellungen von Jasminreis über Udonnudeln bis zu verschiedenen Saucen.
Wir haben uns bei unserem Besuch super wohl und willkommen gefühlt und der Mittagstisch bestehend aus einer Bowl mit Jasminreis mit Kokos-Erdnuss-Sauce mit Süßkartoffeln und Tofu oder Hähnchen hat sehr lecker geschmeckt. Aber vor allem die Gyoza waren mit die besten, die uns bisher begegnet sind. Wir kommen auf jeden Fall wieder.
Für uns schafft das Amami es, authentische asiatische Küche mit moderner Interpretation zu verbinden und bietet sowohl Fleischliebhabern als auch Vegetariern ein abgerundetes Geschmackserlebnis in entspannter Atmosphäre.