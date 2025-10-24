7 leckere griechische Restaurants in Kiel und Umgebung

Kiel und die umliegenden Gemeinden bieten eine vielfältige griechische Restaurantlandschaft. Von traditionellen Tavernen bis hin zu modernen Lokalen mit Lieferservice. Hier finden Liebhaberinnen und Liebhaber der griechischen Küche authentische Spezialitäten und herzliche Gastfreundschaft. Nachfolgend findet ihr eine Auswahl von 7 leckeren griechischen Restaurants in Kiel und Umgebung:

1. Restaurant Nostimo

Das Restaurant Nostimo von Innen, © Restaurant Nostimo

Das griechische Restaurant Nostimo in Kronshagen verwöhnt Gäste mit authentischen Spezialitäten aus Griechenland. Das Restaurant bietet neben dem klassischen Restaurantbetrieb auch einen praktischen Liefer- und Abholservice an. Gäste können ab 17.00 Uhr telefonisch bestellen oder bequem über den Online-Shop ihre Lieblingsgerichte auswählen. Die griechischen Gerichte werden mit sorgfältig ausgewählten Zutaten zubereitet und sind authentisch griechisch gehalten. Das Restaurant Nostimo kombiniert traditionelle griechische Gastfreundschaft mit modernem Service und bringt den Geschmack Griechenlands direkt nach Deutschland. Standort: Kieler Straße 90

Website: restaurant-nostimo.de

2. Restaurant Ihlkate Athen

Das Restaurant Athen von Innen, © Restaurant Nostimo

Das Restaurant Ihlkate Athen in Mielkendorf lädt Gäste herzlich willkommen. Die Küche bereitet griechische Spezialitäten mit sorgfältig ausgewählten Zutaten zu schmackhaften Gerichten zu. Das umfangreiche Angebot reicht von klassischen Vorspeisen wie Tzatziki und Dolmadakia über frische Fischgerichte bis hin zu Grillspezialitäten wie Gyros, Souvlaki und Lammgerichten. Besonders hervorzuheben sind die großen Grillplatten für zwei Personen wie die Korfu- oder Hellas-Platte mit verschiedenen Fleischsorten. Das Restaurant bietet auch vegetarische Optionen und eine umfangreiche Auswahl griechischer Weine und Spirituosen. Die Atmosphäre des Hauses und die Freundlichkeit der Mitarbeiter machen jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Standort: Ihlkatenweg 9

Website: athen-ihlkate.de

3. Restaurant Kreta

Das Restaurant Kreta von Innen, © Restaurant Kreta Kiel

Das Restaurant Kreta in Kiel wird von den beiden Inhabern Lampi und Romaio Kapourani mit Leidenschaft geführt. Das engagierte Team bereitet frische griechische Spezialitäten mit Liebe zum Detail zu. Die Speisekarte bietet klassische griechische Gerichte von Vorspeisen über Fischspezialitäten bis hin zu Grillgerichten und Backofenspezialitäten wie Mousaka. Das Restaurant ist von Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag von 17.00 bis 22.00 Uhr sowie sonntags von 13.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Dienstag ist Ruhetag. Gäste können auch den Abholservice nutzen und sollten dafür telefonisch unter 0431/38676608 vorbestellen. Die Gastfreundschaft aus Leidenschaft und der Blick für Details sorgen für eine tolle Atmosphäre. Standort: Hamburger Chaussee 111

Website: kreta-kiel.de

4. El Greco

Das El Greco in Kiel von Innen, © El Greco Kiel

El Greco in Kiel bietet griechische Küche mit Lieferservice und Abholung an. Das Restaurant ist stolz darauf, seinen Kunden schmackhafte und authentische griechische Gerichte zu servieren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der hochwertigen Qualität der Speisen, die stets den Gaumen erfreuen. Das Restaurant bietet neben griechischen Hauptgerichten auch frische Salate an. El Greco möchte seinen Gästen wahre Gaumenfreuden bereiten und lädt dazu ein, bei einem entspannten Essen die authentische griechische Küche zu genießen. Standort: Eckernförder Straße 30

Website: el-greco-kiel.de

5. Restaurant Filoxenia

Innenansicht des Restaurants Filoxenia, © Restaurant Filoxenia

Das Restaurant Filoxenia in Ottendorf bei Kiel ist auf traditionelle und rustikale griechische Küche spezialisiert. Das Restaurant bietet nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen, weshalb rechtzeitige Reservierungen empfohlen werden. Reservierungen sind bis maximal 8 Personen möglich und ausschließlich telefonisch oder persönlich vor Ort zu tätigen. Neben dem Restaurant verfügt Filoxenia über einen Festsaal für Events mit Buffet-Menüs. Im ersten Stock befinden sich sieben Zimmer, die in Zukunft vermietet werden können. Das Restaurant ist dienstags bis samstags von 16.30 bis 22.30 Uhr geöffnet. Standort: Dorfstraße 34

Website: filoxenia-kiel.de

6. Restaurant Knossos

Das Restaurant Knossos in Schönkirchen bietet griechische Küche in familiärer Atmosphäreund steht für authentische griechische Gastfreundschaft und traditionelle Gerichte. Wenige Autominuten von der Kieler Stadtgrenze entfernt bekommt man hier eine authentische griechische Küche, wie man sie auf dem Land nicht unbedingt erwartet. Standort: Schönhorster Straße 12

Website: restaurant-knossos-schoenkirchen.de

7. Restaurant Syrtaki

Das Restaurant Syrtaki Kiel von der Straße aus, © Restaurant Syrtaki

Das Restaurant Syrtaki in Kiel bietet eine umfangreiche Auswahl griechischer Spezialitäten. Die Speisekarte umfasst klassische Grillgerichte wie Gyros mit geschnetzeltem Nackenfleisch vom Drehspieß sowie verschiedene Grillplatten wie die Athen-, Elias-, Zeus- und Odysseus-Platte mit unterschiedlichen Fleischkombinationen. Zu den Spezialitäten gehören überbackene Gerichte mit Metaxa-Sauce und Käse sowie traditionelle Vorspeisen wie Tzatziki. Das Restaurant bietet auch Gerichte vom Rind und Lamm, Fisch- und Meeresfrüchte-Spezialitäten sowie vegetarische Optionen. Standort: Holtenauer Straße 196

Website: restaurantsyrtaki-kiel.de Die griechischen Restaurants in Kiel und Umgebung überzeugen mit authentischer Küche und herzlicher Gastfreundschaft. Ob traditionelle Taverne, moderner Lieferservice oder gemütliches Familienrestaurant - für jeden Geschmack ist das passende Lokal dabei. Von klassischen Gerichten wie Gyros und Souvlaki bis hin zu Spezialitäten wie Mousaka bieten diese Restaurants ein Stück Griechenland in Schleswig-Holstein. Noch mehr Tipps rund um gastronomische Empfehlungen findet ihr direkt bei uns auf kiel-magazin.de .

