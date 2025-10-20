7 Orte für leckere Pizza in Kiel

Wer liebt sie nicht, die Pizza? Egal ob klassisch belegt mit Tomatensauce und Käse oder exotisch mit Ananas und Schinken oder Thunfisch. Das leckere Fladenbrot, das seinen Ursprung in Bella Italia hat lässt unzählige Varianten zu. Seit die Pizza vor vielen Jahren die weite Reise bis nach Kiel gemacht hat, ist sie von hier nicht mehr wegzudenken. Wir haben für euch nach tollen Restaurants mit frischen Zutaten und perfektem Teig gesucht und einigen Pizzabäckern über die Schulter geschaut. Dabei haben wir festgestellt: Kiel hat so einiges an leckerer Pizza zu bieten. Damit ihr in Zukunft wisst, wo ihr in Kiel leckere Pizza und Calzone herbekommt haben wir hier eine Liste mit tollen Pizzarestaurants und leidenschaftlichen Pizzabäckern für euch zusammengestellt. Buon Appetito!

1. Farina di Nonna

Mit viel Liebe und – wie der Name der Pizzeria bereits vermuten lässt – mit Omas Mehl zubereitete Pizza-Spezialitäten findet ihr bei Farina di Nonna. Pizzen aller Art – mit Salami, Schinken und Co. oder vegetarisch und vegan – und knackig frische Salate könnt ihr euch hier zu fairen Preisen holen oder liefern lassen. Nicht nur das Essen ist in der traditionellen Pizzeria hausgemacht, sondern auch einige erfrischende alkoholfreie Getränke. Bei besonderem Anlass darf es aber auch schon mal ein alkoholisches Getränk sein. Dafür gibt es bei Farina di Nonna verschiedene Weine aus Italien und einige Biersorten, unter anderem Lille Bier. Um den Abend perfekt zu machen, darf natürlich ein Dessert nicht fehlen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem hausgemachten Tiramisu oder einer traumhaften Erdbeer Panna Cotta? Standort: Eichkamp 1

Website: farinadinonna.pizza

2. Pizzeria da Cosimo

Mit einem wunderschönen Ambiente aus verschiedenen Brauntönen und weißen Akzenten lädt Il Ristorante da Cosimo zum gemütlichen Beisammensein ein. Die köstlichen italienischen Speisen sorgen derweil für genüssliche Stunden. Der Inhaber, der seinen Namen mit dem Restaurant teilt, und sein Team servieren hier in traditioneller Weise süditalienische Spezialitäten, wie Carpaccio, Bruschetta, Spaghetti Carbonara und – wer hätte es gedacht – ganz viel Pizza! Dazu gibt es neben Wein je nach Jahreszeit beispielsweise tolle Fruchtsäfte aus Sizilien. Also nichts wie hin und dann cin cin! Ob man nun bei einem Candle-Light-Dinner die Pizza und den Wein teilen möchte oder lieber an einem großen Tisch mit der ganzen Familie einen Gang nach dem anderen verputzt, im Da Cosimo ist all dies möglich. Im Sommer dann das Ganze sogar noch unter freiem Himmel auf der Terrasse des Restaurants. Standort: Feldstraße 111

Website: cosimo-kiel.de

3. Casa Tripaldi

Im Casa Tripaldi in Laboe, kommt der Fisch direkt vom Fang und die Pizzen direkt aus dem Steinofen. Und das schmeckt man auch. Neben bekannten Klassikern wie der Tonno e Cipolle – Thunfisch und Zwiebeln – oder der Pizza Quattro Formaggi – mit vier Käse-Sorten – gibt es hier auch Pizzen mit besonders erlesenen Zutaten wie Büffel-Mozzarella, Trüffelöl oder Salsiccia – eine besondere Fenchel-Bratwurst. Wem das Essen im Tripaldi Lust auf Mehr gemacht hat, der kann auch mal dem zugehörigen Feinkostladen einen Besuch abstatten und sich ein paar der italienischen Spezialitäten in die eigene Küche holen. Standort: Fördewanderweg 2

Website: casa-tripaldi.de

4. DILL Pizza

DILL in Kiel ist aus einer besonderen Freundschaft entstanden. Die Industriedesign-Studenten Jakob und Leon lernten sich als pizzabegeisterte Nachbarn kennen und starteten gemeinsame Pizza-Donnerstage. Daraus entwickelte sich das Projekt "Pizza00", das seit September 2024 als DILL ein festes Zuhause in der Wilhelminenstraße hat. Das kleine Restaurant bietet Platz für 15 bis 20 Pizzafans und serviert vier wechselnde Pizzasorten - immer mit veganen, vegetarischen und fleischigen Varianten. Die Karte ändert sich alle paar Wochen je nach Saison und Verfügbarkeit. DILL setzt auf regionale Partner und lokale Kollaborationen. Reservierungen sind nicht möglich – Gäste kommen einfach vorbei. Pizza gibt es auch zum Mitnehmen in wiederverwendbaren Pizzycles oder klassischen Kartons. Das Team bietet zusätzlich Catering-Services mit einem mobilen Pizzapavillon für Geburtstage, Firmenfeiern und Hochzeiten an. Standort: Wilhelminenstraße 17

Website: dill-kiel.de

5. Pinocchio

Wie schneidet man eine Pizza am einfachsten? Richtig, mit der Schere. Deshalb wird das bei Pinocchio seit jeher so gemacht. Außerdem hat die Pizza hier nicht die Form eines perfekten runden Kreises sondern eine längliche Form. Aber wenn euch das nicht abschreckt, dann erwartet euch bei Pinocchio ein tolles Pizza-Erlebnis! Dass hier der Teig selbst gemacht wird, merkt man bei jedem Bissen. Und nachdem ihr einmal erlebt habt, wie problemlos sich der Teig mit der Schere schneiden lässt, werdet ihr nie wieder das Messer zurückhaben wollen. Unser Geheimtipp: wenn ihr das nächste Mal dort seid, probiert eure Lieblingspizza doch auch mal als Calzone, die ist im Pinocchio nämlich fabelhaft und auf Wunsch wird hier jede Pizza auch als Calzone zubereitet. Standort: Harmsstraße 98

Website: pinocchio-kiel.de

6. POI Pizza originale Italiana

Seit über 13 Jahren verwöhnt POI in Kiel und ganz Schleswig-Holstein mit leckeren Gerichten aus der italienischen Küche. Ob man nun mit seinen Freunden eine extragroße Pizza teilt oder jeder seine eigene Pizza haben möchte, das POI ist auf alles vorbereitet. Das besondere bei POI: hier habt ihr die Wahl zwischen zwei verschieden Saucen. Die Pizza Rossa gibt es mit würziger Tomatensoße und die sogenannte Pizza Bianca mit Crème Fraîche. Ansonsten bietet das POI natürlich alle eure Lieblings-Zutaten wie Paprika, Brokkoli, rote Zwiebeln, Thunfisch, Champignons und natürlich ganz viel Käse. Kleiner Tipp: wenn ihr noch ein wenig Hunger übrig habt nach dem Hauptgang, dann nehmt als Nachtisch die Pizza Dolce Mela mit frischen Äpfeln, Zimt, Zucker und Mascarpone, denn die ist ein Gedicht. Und wenn ihr noch mehr Pizza und gemütliches Ambiente wollt, dann besucht doch mal das POI in der Holtenauer Straße. Hier gibt es noch viele weitere Gerichte und italienische Leckerbissen zu probieren. Natürlich könnt ihr euer Essen, in Form von Pizzabrötchen, Salat und Getränken auch online bestellen mit dem Pizza-Lieferservice zu euch nach Hause bringen lassen. Standort: Ahlmannstraße 24 | Holtenauer Straße 152a

Website: poi-kiel.de

7. Westside Bar & Pizzeria

Die Westside Bar & Pizzeria in Kiel bringt ein Stück New York in die Fördestadt. Das gemütliche Restaurant liegt direkt an der Veloroute und punktet mit originaler New York Style-Pizza. Diese zeichnet sich durch ihren Durchmesser von 50 Zentimetern, den mitteldünnen Boden und die Zubereitung mit gewürzter Tomatensauce, Mozzarella und verschiedenen Belägen aus. Neben der klassischen Margherita gibt es sieben weitere Beläge, auch für Vegetarier und Veganer. Antipasti wie Meatballs und Knoblauchbrot sowie Hauscocktails und Weine runden das Angebot ab. Wer es eilig hat, holt sich ein Stück Pizza bequem am Bike Thru-Fenster. Gemütlicher geht es auf der Rooftop Bar zu, besonders an warmen Sommertagen. Standort: Christian-Kruse-Straße 11

Website: westsidepizza.de

Italienisches Nationalgericht Mit einem nicht ganz leicht zu buchstabierenden Namen und nur drei Belägen ausgestattet, wird dieser Klassiker unter den Pizzen seit jeher unterschätzt. Die Rede ist natürlich von einer der ältesten Pizzen, die gleichzeitig als Nationalgericht Italiens gilt: der Margherita. Was viele nicht wissen: korrekt zubereitet enthält die Pizza Margherita alle drei Farben der italienischen Nationalflagge: rote Tomatensoße, weißer Mozzarella und grüner Basilikum. Nur wenn alle drei Farben deutlich zu erkennen sind, kann man von einer waschechten und qualitativ hochwertigen Pizza Margherita sprechen. Solltet ihr lange keine Pizza mehr gesehen haben, die dieser Beschreibung nahe kommt, solltet ihr schnell in die nächste Pizzeria flitzen der Mütter aller Pizzen nochmal eine Chance geben. Die Pizza der Königin Nur wenigen ist übrigens die Namensgebung der Pizza Margherita bekannt. Der Legende nach residierte das italienische Königspaar 1889 in Neapel und verlangte für das abendliche Mahl die Landes-Spezialität. Einer der eifrigsten und besten örtlichen Pizzabäcker, Raffaele Esposito, kam dem Befehl nach und bereitete gleich drei unterschiedlich belegte Pizzen zu, in der Hoffnung, zumindest eine davon möge den Gaumen einer Königin eine Freude bereiten können. Einige Tage später erhielt er einen Brief von der Königin, in dem sie ihm ihr Lob für eine seiner Pizzen aussprach. Ihr habe noch nie eine Pizza so gemundet, wie diese. Gerührt von ihren Worten, benannte er die Pizza, die sie so gern mochte sogleich nach dem Namen der Königin: Margherita. Für noch mehr Restaurant-Tipps lies direkt bei uns im Magazin unter der Rubrik Gastronomie weiter. Viel Spaß beim Entdecken!

