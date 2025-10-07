Das Tjorvi ́s Café in Kiel

Im Tjorvis habt ihr die Wahl zwischen frisch gebackenen Waffeln oder zarten Crêpes. Beide Varianten könnt ihr individuell mit Toppings wie Früchten, Soßen und Streuseln verfeinern. So stellt ihr euch euren perfekten süßen Snack ganz nach eurem Geschmack zusammen . Euer Kaffeeerlebnis wird im Tjorvis besonders: Genießt Cappuccino und allerlei andere Kaffeespezialitäten mit Hafer-, Mandel- oder Sojamilch . Das Café legt Wert darauf, euch verschiedene pflanzliche Alternativen anzubieten, für bewussten Genuss ohne Kompromisse.

Tjorvis begeistert euch mit einer 100 Prozent veganen Speisekarte. Das Café setzt auf einen modernen Einrichtungsstil, der eine gemütliche Atmosphäre schafft und euch sofort willkommen fühlen lässt. Egal, ob süß oder herzhaft, hier findet ihr für jeden Geschmack etwas Passendes .

Auch für herzhafte Vorlieben ist gesorgt. Wählt aus verschiedenen veganen Wraps, etwa mit Grillgemüse und Hummus oder mexikanisch gefüllt mit veganem Beef Patty, Tortilla Chips, Salsa, Mais und Guacamole. Hier ist Abwechslung garantiert.

Frühstückserlebnis am Wochenende

Jeden Samstag und Sonntag könnt ihr im Tjorvis zwischen 9 und 14 Uhr ein großes veganes Frühstücksangebot genießen. Startet entspannt ins Wochenende und probiert euch durch die vielfältigen Frühstücksoptionen. Alles rein pflanzlich und liebevoll serviert. Denkt aber unbedingt an eine Reservierung, besonders jetzt im Herbst, denn die Plätze sind begehrt und schon schnell vergeben.

Das Café punktet nicht nur mit veganen Leckereien, sondern auch mit einer detailgetreuen Dekoration. Am Kieler Bootshafen gelegen, erreicht ihr das Tjorvi ́s bequem und könnt euren Besuch mit einem Spaziergang am Wasser verbinden. Die liebevolle Einrichtung sorgt für Wohlfühlambiente.



Tjorvis ist eines der wenigen komplett veganen Cafés in Kiel und bietet euch die Möglichkeit, neue pflanzliche Lieblingsgerichte zu entdecken. Die Kombination aus kreativen Speisen und entspannter Atmosphäre macht jeden Besuch besonders.

