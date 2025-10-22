YOMARO Kiel: Frozen Yogurt und mehr in der Holtenauer
Frischer Frozen Yogurt, vegane Vielfalt und kreative Toppings machen YOMARO Kiel zur Top-Adresse für alle Genussfans.
YOMARO Kiel: Genuss-Spot für Frozen Yogurt
YOMARO Kiel serviert hausgemachten Frozen Yogurt mit leichter Frische und modernem Ambiente. Im Mittelpunkt steht immer euer unvergessliches Genusserlebnis, das zum Wiederkommen einlädt. Hier zählt Freude – das Team bringt Leidenschaft und kreativen Service zusammen. Ob ihr klassisch oder vegan genießt, jede*r findet auf der Karte seinen persönlichen Favoriten.
Was zeichnet den Frozen Yogurt aus?
Der Frozen Yogurt wird ausschließlich selbst hergestellt und überzeugt durch unter 1,5 % Fett. Dank Kalzium, Eiweiss und Vitamin b genießt ihr eine gesunde Alternative zum klassischen Eis.
YOMARO bietet euch eine vegane Frozen Yogurt Variante an. Ganz nach dem Motto "YOMARO ist für alle“ gibt es auch pflanzlichen Genuss ohne Kompromisse beim Geschmack.
Toppings-Vielfalt: Für jeden etwas dabei
Bei YOMARO Kiel gestaltet ihr euren Frozen Yogurt individuell. Mit Toppings, Saucen oder Fruchtpürees entdeckt ihr immer neue Geschmackskombinationen und macht jeden Besuch besonders.
Das minimalistische Design sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Ihr genießt euren Frozen Yogurt in einem stilvollen Umfeld, das jeden Genussmoment unterstreicht.
Öffnungszeiten und Standort
Ihr findet YOMARO Kiel in der Holtenauer Straße 130. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 13 bis 19 Uhr und freitags bis sonntags sowie an Feiertagen von 12 bis 20 Uhr.
Das kreative Team lebt Service und Begeisterung. Alle Kundinnen und Kunden sollen beim Besuch die Freude am Produkt spüren und erleben einen besonders herzlichen Empfang.
Weitere Genussideen und Tipps zu Eisdielen in Kiel findet ihr auf kiel-magazin.de – lasst euch inspirieren!