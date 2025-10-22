YOMARO Kiel: Frozen Yogurt und mehr in der Holtenauer

YOMARO Kiel: Genuss-Spot für Frozen Yogurt

YOMARO Kiel serviert hausgemachten Frozen Yogurt mit leichter Frische und modernem Ambiente. Im Mittelpunkt steht immer euer unvergessliches Genusserlebnis, das zum Wiederkommen einlädt. Hier zählt Freude – das Team bringt Leidenschaft und kreativen Service zusammen. Ob ihr klassisch oder vegan genießt, jede*r findet auf der Karte seinen persönlichen Favoriten.

Was zeichnet den Frozen Yogurt aus?

Der Frozen Yogurt wird ausschließlich selbst hergestellt und überzeugt durch unter 1,5 % Fett. Dank Kalzium, Eiweiss und Vitamin b genießt ihr eine gesunde Alternative zum klassischen Eis.

YOMARO bietet euch eine vegane Frozen Yogurt Variante an. Ganz nach dem Motto "YOMARO ist für alle“ gibt es auch pflanzlichen Genuss ohne Kompromisse beim Geschmack.

Toppings-Vielfalt: Für jeden etwas dabei