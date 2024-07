Westside Bar & Pizzeria: New York Feeling in Kiel

Das Herzstück der Westside Bar & Pizzeria ist nämlich die New York Style-Pizza. Diese Variante der Pizza hat sich aus der traditionellen neapolitanischen Pizza entwickelt, als italienische Einwanderer das Gericht Anfang des 20. Jahrhunderts nach New York City brachten. Die New Yorker Pizza im Westside zeichnet sich durch ihre 50 Zentimeter Durchmesser, den mitteldünnen Boden und natürlich die Zubereitung mit einer gewürzten Tomatensauce, Mozzarella und verschiedenen Belägen aus. Der Rand verbindet wie durch einen Zaubertrick Knusprigkeit mit Fluffigkeit und lässt sich leicht falten. Die Pizza kommt standardmäßig ohne Besteck und schmeckt von der Hand am besten.

Für Gäste mit kleinerem Hunger oder ohne Begleitung gibt es die Pizza in der Single-Ausführung mit 30 Zentimetern Durchmesser. Die großen Pizzen können aber auch halb und halb belegt werden – perfekt zum Teilen oder für weniger entscheidungsfreudige Gäste. Neben der klassischen Pizza Margherita werden sieben weitere Beläge angeboten. Auch Vegetarier und Veganer werden hier fündig. Die Getränkekarte bietet neben Bier und Softdrinks auch Hauscocktails in alkoholisch und alkoholfrei und ein ausgesuchtes Angebot verschiedener Weine. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es verschiedene Antipasti wie Meatballs und Knoblauchbrot, die auf der Rooftop Bar auch als gemischte Platte für mehrere Personen bestellt werden können. Zum Nachtisch locken Tiramisu und Cheesecake wie in Little Italy – New York Style eben.

Über eine kleine Treppe geht es auf die Rooftop-Bar, © kiel-magazin.de

Wer auf der Kieler Veloroute unterwegs ist, kann sich beim Westside bequem ein Stück Pizza am Bike Thru-Fenster mitnehmen. Wer mehr Zeit hat, lässt sich am im gemütlich gestalteten Innenraum des Restaurants bewirten oder nutzt die Rooftop Bar, die besonders an warmen Sommertagen zum Verweilen einlädt. Allerdings können auf dem Dach nur die echten New Yorker Pizzen mit dem halben Meter Durchmesser bestellt werden, also bietet es sich an, entweder besonder großer Hunger oder eine Begleitung mitzubringen – oder man genießt einfach nur einen kühlen Drink. Auf der Dachterrasse werden die Pizzen nicht zum Tisch gebracht, sondern können über eine Treppe direkt beim Ausgabefenster an der Veloroute abgeholt werden. Für den Fall, dass der Hunger nicht für die große Pizza reichen sollte, ist auch vorgesorgt; der Rest wird in Pizzakartons mitnahmefertig gemacht, die sich hinter der Bar befinden.

Eine Speisekarte für jeden Pizzageschmack, © kiel-magazin.de

Die Gründer der Westside Bar & Pizzeria wollten ein Stück ihrer alten Heimat nach Kiel bringen. Auf ihrer Webseite erinnern sie sich an die Pizzeria in ihrer New Yorker Nachbarschaft als einen Ort, an dem sie sich zu Hause fühlten – einladend, lebhaft und voller warmherziger Menschen. Genau dieses Gefühl wollen sie ihren Gästen auch in Kiel vermitteln. Egal ob Familien, die etwas zu feiern haben, Schüler nach dem Unterricht oder Arbeitnehmer in der Mittagspause – in der Westside Bar & Pizzeria sollen sich alle willkommen und wie zu Hause fühlen.

Noch Hunger? © kiel-magazin.de

Das ist den Betreibern hervorragend gelungen. Auf der offenen Dachterrasse und im sonnengeschützten Innenraum macht sich eine familiäre und gemütliche Atmosphäre breit, der Service ist selbst bei hohem Betrieb nahbar und fröhlich. Das Interieur besticht mit rustikalen Fässern, geschmackvoll platzierten Pflanzen und warmer Beleuchtung, wogegen die Dachterrasse mit rankendem Wein geschmückt ist, der helle Holzkonstruktionen um die gemütlichen Sitzgelegenheiten ästhetisch abrundet. Hunde sind willkommen. Vor allem aber zwingen die geschmacklich fein-intensiven Pizzen förmlich zum Wohlfühlen. Ein Besuch hier kostet etwa 25,- bis 30,- Euro und wird selbst den größten Hunger stillen. Am Bike Thru-Fenster bekommt man ein Stück Pizza bereits für um die 5,- Euro. Wer ein Stück New York mitten in Kiel erleben möchte, einen gemütlichen Abend verbringen oder einfach nur auf dem Weg vorbeikommt, ist in der Westside Bar & Pizzeria genau richtig. Eine absolute Empfehlung! Weitere Tipps für Pizza-Freunde in Kiel: Tolle Pizzerien und italienische Restaurants in Kiel

Ortsinformationen Westside Bar & Pizzeria Christian-Kruse-Straße 11 24118 Kiel 0176/46135529 E-Mail Website Instagram

