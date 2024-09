Schleswig-Holsteinische Gasthof-Kultur: Ausflugslokale in Kiel und Umgebung

In den Landgasthöfen, Gasthäusern und Küchen in Schleswig-Holstein findet man zumeist gutbürgerliche, norddeutsche Landküche. Die Zutaten kommen direkt aus der Region, teilweise sogar aus eigener Wirtschaft. Hier sind die Portionen groß, die Bewirtung herzlich, das Ambiente rustikal und die Rezepte fein ausgearbeitet und altbewährt – nach einem langen Tag in der Natur genau das Richtige.

1. Antik-Hof Bissee

Ein lodernder, offener Kamin, der Fußboden mit Katzenkopfpflaster, Petroleumlampen, Möbel der Gründerjahre, leise Musik im Hintergrund und eine Sommerkarte, eine Weinkarte und besondere Angebote, die jeden Gaumen befriedigen können: so zeigt sich das Restaurant im Antik-Hof Bissee. Die Zutaten kommen überwiegend aus der Region, Schoppen- und Flaschenweine von ausgesuchten Erzeugern und der Kuchen ist hausgebacken. All das sind Merkmale der gastronomischen Konzeption. Dabei wird eine "legere Gastronomie" geboten, die sich ganz nach den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste richtet. Standort: Eiderstraße 13, Bissee

Website: antikhof-bissee.de

2. Gasthof Alt Sieseby von 1867

Im idyllischen Sieseby an der Schlei erwartet euch das Restaurant "Gasthof Alt Sieseby". Hier kommen ausschließlich regionale und saisonale Produkte auf den Tisch. Das Fleisch stammt aus den Ställen des Landes, der Fisch aus heimischen Gewässern und das Gemüse von holsteinischen Äckern. Die Küche arbeitet am liebsten mit Partnern aus der Gegend zusammen. So kommen Salat und Gemüse von Familie Boll aus Großholz oder von Dieter Ziehbur aus Götheby, die Kartoffeln liefert Familie Bannick am Bistensee. Obst, Wurst und Schweinefleisch werden aus Stubbe geliefert und den Fisch bringt Familie Mahrt. Standort: Dorfstraße 24, Sieseby

Website: gasthof-alt-sieseby.de

3. Gaststätte An Dörpsdiek

Der Landgasthof mit über 120-jähriger Geschichte befindet sich in ruhiger dörflicher Lage, in der Nähe des Naturparks Eidertal. Er bietet Platz für 30 Gäste, auf der Terrasse gibt es 18 Plätze. Je nach Jahreszeit und Frische werden leckere Speisen nach alten Rezepten vom feinen Spargel über Birnen, Bohnen und Speck bis hin zu winterlichen Wildgerichten und Grünkohl-Essen angeboten. Standort: Oberweg 4, Techelsdorf

Website: an-doerpsdiek.de

4. Beckmanns Gasthof

Das Gourmet-Restaurant mit acht Hotelzimmern befindet sich mitten im Naturpark Westensee. Ein prächtiges Ambiente erwartet euch bei eurem Besuch. Das besticht durch elegante Sitzmöbel, Antiquitäten, alte Gemälde und eine feine Tafelkultur mit stets frischen Blumen – man könnte meinen, in einem südländischen Landhaus zu gastieren. Kulinarisch erwarten euch abwechslungsreiche, internationale und regionale Gaumenfreuden. Fischgerichte wie z. B. Hecht, Krebse, Maränen, Aal, Dorsch, Goldbutt aber auch bestes Rind- und Lammfleisch, feinste Maronen, Steinpilze und vieles mehr bilden die Grundlage der Küche. Dem Küchenchef steht eine moderne High-Tech-Küche zur Verfügung, die in der schleswig-holsteinischen Gastronomie ihresgleichen sucht. In diese lädt euch der Patron einmal im Monat zu einem Kochkurs ein. Standort: Dorfstraße 16, Achterwehr

Website: beckmanns-gasthof.de

5. Hof Treptow

Im alten Pferdestall und in der Bauerndiele des Hof Treptow in Böhnhusen bei Flintbek wurde ein rustikales Restaurant/Café eingerichtet. Hier könnt ihr Holsteiner Küche und hofeigene Spezialitäten genießen. Zum Teil kommt das Fleisch sogar aus eigener Aufzucht. Sonntags gibt es ab 14.30 Uhr ein vielseitiges, hausgemachtes Torten-Buffet. Jeden Sonntag zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr schlemmen Frühaufsteher am großen Brunch-Buffet. Gesellschaften bis 70 Personen fühlen sich im Wintergarten wohl. Hier finden auch Seminare in ungezwungener Atmosphäre statt. Standort: Dorfstraße 21, Böhnhusen

Website: hof-treptow.de

6. Restaurant Drathenhof

Gleich vor Kiels Toren kann man den Besuch des Freilichtmuseums Molfsee mit einem Essen im historischen Landgasthof Drathenhof abrunden. Nicht nur das Ambiente, auch die Küche ist der Tradition verpflichtet. Hier isst man Aal in Sauer, Scholle mit Speck, Birnen, Bohnen und Speck oder Gänsekeule. Der Drathenhof bietet auch Platz für große Feiern (bis 300 Personen).



Standort: Hamburger Landstraße 99, Molfsee

Website: drathenhof.de

7. Restaurant Robert Stolz

Christiane und Robert Stolz, Ex Sommerhof in Fiefbergen, eröffneten im September 2003 in Plön ihr neues Restaurant und Hotel. Das Haus liegt am Plöner Marktplatz, direkt neben der Nikolaikirche und hat einen Garten zum Plöner See hin. Es besteht aus drei Räumen, mit 55 Plätzen, die meisten mit herrlichem Seeblick. Der Gast kann sich auf eine Küche von feinster Qualität freuen, deren frische Zutaten aus der Region stammen. Robert Stolz variiert Kräuter, zaubert harmonisch abgestimmte Saucen und kombiniert einfache mit raffinierten Produkten. Standort: Markt 24, Plön

Website: robertstolz.de

8. Landgasthof Kasch

Im Herzen der idyllischen Holsteinischen Schweiz befindet sich der Landgasthof Kasch mit 12 Zimmern, drei Ferienwohnungen sowie einem angeschlossenen Café und Restaurant. Umgeben von Seen, Wäldern und der typischen Knicklandschaft erwartet die Gäste hier echte Gastfreundschaft, die seit 130 Jahren Tradition hat. Besonders auf Nachhaltigkeit wird im Landgasthof Wert gelegt: Regionale Zutaten und eigene Produkte aus der Galloway-Zucht kommen auf den Tisch. Solarstrom und ein eigenes Blockheizkraftwerk sorgen für umweltfreundliche Energieversorgung. Ob Aktivurlaub mit Wandern und Kanufahren, Familienausflüge oder Erholung bei einer Fasten-Wander-Woche – der Landgasthof Kasch bietet für jeden das Richtige. Standort: Dorfstraße 60, Malente

Website: landgasthof-kasch.de

