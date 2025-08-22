Das Lilaluftlokal Kiel: Mittagstisch, Tapas und Cocktails

Vegetarischer Mittagstisch als Grundstein

Das Lilaluftlokal hat sich bereits mit seinem täglich wechselnden Mittagstisch einen Namen gemacht. Montag bis Freitag zwischen 12.00 und 15.00 Uhr serviert das Team um Ansgar ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte. Die Speisen wechseln täglich und bieten Abwechslung für alle Geschmäcker.

Besonders beliebt ist der Burgerfreitag. Jeden Freitag kreiert das Küchenteam Burger-Variationen, die ausschließlich auf pflanzlicher Basis zubereitet werden. Diese wechselnden Kreationen haben bereits eine treue Stammkundschaft angelockt.

After Work mit Tapas und Cocktails

Das neue Donnerstag-Angebot "Lilaluft After Work" erweitert die Öffnungszeiten des Lokals erheblich. Zwischen 17.00 und 21.00 Uhr können Gäste eine Auswahl an selbstgemachten Tapas probieren. Die kleinen Häppchen folgen der Philosophie des Hauses und sind vegetarisch oder vegan zubereitet.

Ergänzt wird das Angebot durch eigens designte Cocktails. Das Team entwickelt spezielle Variationen, die perfekt zu den Tapas passen. Die Getränkekarte bietet sowohl alkoholische als auch alkoholfreie Alternativen.

Gemütliche Atmosphäre im Innenhof

Das Lilaluftlokal punktet mit seinem besonderen Ambiente im Innenhof der Alten Mu. Gäste können auf gemütlichen Sofas oder an Tischen Platz nehmen und die entspannte Atmosphäre genießen. Der Innenhof bietet einen ruhigen und grünen Rückzugsort mitten in der Kieler Innenstadt. Bei schlechtem Wetter und für den kommenden Herbst stehen auch Plätze im Innenraum zur Verfügung. So können Gäste das Angebot ganzjährig und wetterunabhängig nutzen. Die Einrichtung schafft eine warme und einladende Stimmung.

Empfehlung für Kiel-Besucher

Die Kombination aus selbstgemachten Tapas, kreativen Cocktails und der entspannten Innenhof-Atmosphäre kommt gut an. Das Team vom Lokal freut sich über jeden neuen Gast und lädt herzlich dazu ein, den "Lilaluft After Work" selbst zu erleben.

Wer Lust auf vegetarische Tapas und ausgefallene Cocktails hat, sollte neben den regulären Öffnungszeiten donnerstags zwischen 17.00 und 21.00 Uhr vorbeischauen. Das Lila Luft Lokal im Innenhof der Alten Mu wartet mit seinem neuen Konzept auf neugierige Besucherinnen und Besucher.