Was erwartet euch am Tag der Fähren?

Die Fährbranche feiert erstmals den "Tag der Fähren" – und Kiel macht mit! Am Sonntag, 22. Februar 2026, öffnet der Schwedenkai von 11:00 bis 16:00 Uhr seine Tore für einen großen Familien-Aktionstag. Der Eintritt ist frei für Groß und Klein. Zahlreiche Reedereien, Partner und Hafenakteure laden euch ein, Fähren spielerisch und informativ zu erleben.

Der 22. Februar knüpft an den historischen Petritag an, der im Mittelalter das Ende der Winterpause in der Schifffahrt markierte. Das Datum steht symbolisch für einen Neustart für Handel, Mobilität und maritime Verbindungen. Der Verband der Fährschifffahrt und Fährtouristik e. V. (VFF) möchte die Fähre als nachhaltiges, verbindendes und familienfreundliches Verkehrsmittel sichtbar machen – in Kiel und europaweit.

Aktionen für die ganze Familie

Piraten sorgen mit spaßigen Mitmachaktionen für Unterhaltung, während Kinder in der Mal-Ecke des Cruise & Ferry Centers kreativ werden können. Bei Finnlines warten ein Malwettbewerb und eine Fotobox, bei DFDS ein unterhaltsames Bierpong-Spiel – ganz ohne Bier. Viking Line lädt zum Glücksrad ein, und bei Grandi Navi Veloci (GNV) ist Maskottchen Marino persönlich vor Ort.

Kiel-Marketing bietet einen bunten Kreativ- und Bastelspaß: Ihr könnt Schiffchen basteln, Meerestiere bemalen oder beim spannenden Angelspiel euer Geschick unter Beweis stellen. Der Port of Kiel beteiligt sich mit eigenen Spiel- und Mitmachangeboten rund um Hafen und Schifffahrt. An verschiedenen Stationen warten Spiele, kleine Challenges und Fotomomente auf euch.

Was bieten die Reedereien an?

Parallel zum Live-Event in Kiel beteiligen sich zahlreiche Reedereien wie FRS mit besonderen Verkaufs- und Aktionsangeboten am "Tag der Fähren". Von exklusiven Rabatten bis hin zu attraktiven Buchungsaktionen wird das Fährreisen auch über den Hafen hinaus sichtbar gemacht. Der ADAC Schleswig-Holstein und ADAC-Fähren stehen euch mit Beratung rund um Mobilität, Sicherheit und Absicherung auf Reisen zur Seite.

Ein besonderes Highlight sind die Schiffsführungen von Stena Line: Ihr habt die Möglichkeit, eine echte Fähre von innen zu entdecken und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Gegen Mittag sorgt das Auslaufen der Color Line für echtes Hafenfeeling und maritime Gänsehautmomente. Begleitet wird der Aktionstag von gastronomischen Angeboten vor Ort, die für euer leibliches Wohl sorgen.

