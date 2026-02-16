Warum steigen die Preise?

Der Sondertarif galt seit Juni 2021 und wurde von der Stadt Kiel bezuschusst. Die Differenz zum regulären Schleswig-Holstein-Tarif musste die Landeshauptstadt ausgleichen. Wegen der angespannten Haushaltslage ist dieser Zuschuss nicht mehr in voller Höhe tragbar. Die Preiserhöhung sichert langfristig ein attraktives Angebot auf der wichtigen Verbindung zwischen Ost- und Westufer.

Ab dem 1. April gelten die neuen Fahrpreise im Rahmen des Schleswig-Holstein-Tarifs. Erwachsene zahlen 2 Euro, Kinder die Hälfte. Eure Fahrräder nehmt ihr nach wie vor kostenfrei mit. Alle gültigen Tickets des SH-Tarifs und das Deutschlandticket werden selbstverständlich weiter anerkannt.

Welche Verbesserungen gibt es?

Ab dem 22. März fährt die F2 auch an Sonn- und Feiertagen. Das bedeutet für euch mehr Flexibilität bei Ausflügen und Freizeitfahrten über die Förde. Damit wird die Verbindung noch attraktiver, auch wenn der Einzelfahrpreis steigt. Viele von euch nutzen ohnehin das Deutschlandticket oder andere Zeitkarten – für euch ändert sich faktisch nichts.

Ihr wollt mehr über Kiel erfahren? Wir von kiel-magazin.de halten weitere nützliche Infos für euch bereit.