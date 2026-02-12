Was erwartet euch im neuen Blog?

Der Museumsblog bietet euch einen vielfältigen Mix aus Inhalten. Ihr erfahrt Aktuelles aus den verschiedenen Ausstellungshäusern und bekommt Einblicke in laufende Projekte. Besondere Fundstücke aus der Sammlung werden vorgestellt und neue Ausstellungen angekündigt. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand.

Die Mitarbeitenden des Museums teilen im Blog ihre persönlichen Perspektiven und Erlebnisse. Ihr lest Hintergrundberichte aus der Forschungsarbeit und erfahrt, was sonst im Verborgenen bleibt. Diese authentischen Einblicke zeigen das Museum von einer ganz neuen Seite. Der Museumsalltag wird für euch greifbar und lebendig.

Warum lohnt sich der regelmäßige Besuch?