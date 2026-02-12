Kieler Museum startet eigenen Blog
Das Stadt- und Schifffahrtsmuseum Kiel geht neue Wege: Ab sofort könnt ihr unter online regelmäßig Geschichten aus dem Museumsalltag und spannende Hintergründe entdecken. Der neue Blog bringt euch maritime Geschichte und Kieler Stadtleben direkt auf den Bildschirm.
Was erwartet euch im neuen Blog?
Der Museumsblog bietet euch einen vielfältigen Mix aus Inhalten. Ihr erfahrt Aktuelles aus den verschiedenen Ausstellungshäusern und bekommt Einblicke in laufende Projekte. Besondere Fundstücke aus der Sammlung werden vorgestellt und neue Ausstellungen angekündigt. So bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand.
Die Mitarbeitenden des Museums teilen im Blog ihre persönlichen Perspektiven und Erlebnisse. Ihr lest Hintergrundberichte aus der Forschungsarbeit und erfahrt, was sonst im Verborgenen bleibt. Diese authentischen Einblicke zeigen das Museum von einer ganz neuen Seite. Der Museumsalltag wird für euch greifbar und lebendig.
Warum lohnt sich der regelmäßige Besuch?
Der Blog wird kontinuierlich mit neuen Beiträgen gefüttert. Ob maritime Geschichte, Kieler Stadtleben oder Sammlungsschätze – die Themenvielfalt ist groß. Ihr könnt das Museum digital erleben und euch gleichzeitig auf euren nächsten Besuch vor Ort vorbereiten. Information und Inspiration gehen hier Hand in Hand.
