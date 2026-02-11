Was wird gefördert?

Das Programm richtet sich an alle, die sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Projekte sollen extremistischen Tendenzen entgegenwirken und die Teilhabe stärken. Besonders willkommen sind Initiativen, die nachhaltig wirken und das Miteinander in Kiel langfristig verbessern.

Die Förderung deckt unterschiedliche Projektgrößen ab. Kleinere Initiativen erhalten bis zu 500 Euro – ideal für ehrenamtliches Engagement in der Geflüchtetenarbeit. Größere Vorhaben von Vereinen und Verbänden können mit bis zu 10.000 Euro rechnen.

Welche Fristen gelten?

Für Projekte bis 500 Euro könnt ihr ganzjährig formlose Anträge beim Referat für Migration einreichen. Größere Vorhaben erfordern einen detaillierten Antrag mit Fristende am 31. März. Die Projekte müssen 2026 starten und spätestens am 30. Juni 2027 abgeschlossen sein.

Alle Informationen und Antragsformulare findet ihr unter www.kiel.de/zusammenhaltstaerken. Bei Fragen erreicht ihr das Referat für Migration per E-Mail unter FoerderfondsMigration@kiel.de oder telefonisch unter 0431/901-2460. Ein Auswahlgremium der Stadt entscheidet über die Förderung.

Ihr wollt mehr über spannende Initiativen im Norden erfahren? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele weitere inspirierende Projekte für euch.