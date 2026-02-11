Uni Kiel feiert Frauen in der Wissenschaft

Was erwartet euch am 11. Februar?

Die CAU beteiligt sich mit vielfältigen Aktionen am UN-Event. Eine Social-Media-Kampagne auf LinkedIn und Instagram stellt Doktorandinnen, promovierte Wissenschaftlerinnen und Professorinnen vor. Von Geistes- über Meeres- bis zu Nanowissenschaften – alle eint ihre Neugierde auf wissenschaftliche Fragestellungen. "Wir möchten einige unserer herausragenden Wissenschaftlerinnen auf die Bühne heben", erklärt Dr. Iris Werner, Gleichstellungsbeauftragte der CAU.

Im Erdgeschoss der Ludewig-Meyn-Straße 8 findet von 12 bis 18 Uhr eine Poster-Ausstellung statt. In den Räumen 16 und 17 könnt ihr euch bei Kaffee und Tee über Forscherinnen ausgewählter Fachbereiche informieren. Die Ausstellung gewährt exemplarische Einblicke in die vielfältigen Arbeitswelten von Kieler Wissenschaftlerinnen und lädt zum Verweilen ein.

Wie steht es um Frauen an der CAU?

Die Zahlen zeigen ein gemischtes Bild: 55 Prozent aller Studierenden sind weiblich, die Absolventinnenquote liegt bei 58 Prozent. Doch je höher die Qualifikation, desto geringer der Frauenanteil. Bei Promotionen sinkt der Anteil auf 48 Prozent, beim wissenschaftlichen Personal auf 44 Prozent. Nur 31 Prozent aller Professuren werden von Frauen besetzt – allerdings mit steigender Tendenz.

Seit 2010 hat sich der Frauenanteil bei Professuren mehr als verdoppelt. Von 14 auf 31 Prozent. Diese Entwicklung zeigt: Die Uni Kiel macht Fortschritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Die aktuellen Aktionen sollen weibliche Beiträge zur Wissenschaft noch sichtbarer machen und junge Frauen ermutigen, wissenschaftliche Karrieren anzustreben.

Wie geht es nach dem 11. Februar weiter?

Am 6. März findet der Frauen-Vortragsmarathon statt – zwei Tage vor dem Weltfrauentag. Seit 2022 lockt die Veranstaltung mit steil wachsender Teilnehmendenzahl. "Wir wollen der gläsernen Decke entgegenwirken, an die Frauen vor allem bei Führungspositionen noch immer stoßen", betont Dr. Pamela Fleischmann, Organisatorin des Marathons. Los geht es um 9 Uhr in den Hörsälen B bis E des Audimax.

Die UN hat den Internationalen Tag ins Leben gerufen, um eine gleichberechtigte Teilnahme für Frauen und Mädchen in der Wissenschaft zu fördern. Trotz hoher Qualifikationen und großem Interesse stoßen Frauen noch immer an unsichtbare Barrieren. Die Kieler Aktionen setzen ein Zeichen: Sie zeigen Rollenvorbilder und machen deutlich, dass wissenschaftliche Karrieren für Frauen selbstverständlich sein sollten.

