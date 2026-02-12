Was macht der Plattdeutsche Rat?

Der Plattdeutsche Rat Schleswig-Holstein berät Politik und Öffentlichkeit in allen Fragen rund um die niederdeutsche Sprache und Kultur. Das Gremium setzt sich aktiv für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Plattdeutschen ein. Die Mitglieder vertreten die Belange der Sprache in Gesellschaft, Bildung, Medien und Öffentlichkeit. Alle vier Jahre wird der Rat neu gewählt – 2025 feierte er bereits sein 25-jähriges Jubiläum.

Die Wahl zur neunten Wahlperiode findet am 8. Mai 2026 ab 15 Uhr statt. Ort der öffentlichen Wahlveranstaltung ist die Niederdeutsche Bühne in Kiel. Stimmberechtigt sind alle Menschen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Die Veranstaltung bietet euch die Chance, aktiv an der Sprach- und Kulturpolitik des Landes mitzuwirken.

Wer kann sich zur Wahl stellen?

Gesucht werden engagierte Persönlichkeiten aus allen Regionen Schleswig-Holsteins. Ihr solltet Interesse an der plattdeutschen Sprache haben und bereit zur ehrenamtlichen Mitarbeit sein. Sprachkenntnisse im Plattdeutschen sind erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist vor allem euer Engagement für die Sache.

Eure Rückmeldung zur Kandidatur sollte bis zum 24. April 2026 erfolgen. Wendet euch dafür an Britta Poggensee, die Geschäftsführerin des Rates. Ihr erreicht sie per E-Mail unter b.poggensee@heimatbund.de oder telefonisch unter 0431 98 384-15. Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund koordiniert die Wahl und beantwortet gerne eure Fragen.

Alle können mitbestimmen

Mit eurer Stimme bestimmt ihr nicht nur die Zusammensetzung des Gremiums neu. Ihr setzt auch wichtige Impulse für die zukünftige Ausrichtung der sprachpolitischen Arbeit in Schleswig-Holstein. Die Wahl bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich aktiv für den Erhalt einer traditionsreichen Sprache einzusetzen. Eure Teilnahme stärkt die kulturelle Vielfalt im Land.

