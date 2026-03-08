Was erwartet euch auf den ABK-Flohmärkte?

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) sortiert regelmäßig aus den abgegebenen Sachen noch funktionsfähige Gegenstände aus. Diese gut erhaltenen Stücke werden nicht entsorgt, sondern für den Verkauf bereitgestellt. So bekommen brauchbare Dinge eine zweite Chance und landen nicht unnötig auf dem Müll. Das Prinzip ist einfach: Wiederverwerten statt wegwerfen.

Wann und wo finden die Flohmärkte statt?

Die Flohmärkte öffnen an zwei festen Terminen im Monat ihre Türen.

Am ersten Mittwoch jeden Monats könnt ihr von 08.00 bis 16.00 Uhr auf dem Wertstoffhof in der Daimlerstraße 2 vorbeischauen .

Am jeweils ersten Donnerstag im Monat findet der Verkauf im Wert- und Schadstoffzentrum in der Clara-Immerwahr-Straße 6 von 9.00 bis 17.00 Uhr in Wellsee statt.

Warum lohnt sich der Besuch für euch?

Ihr schont nicht nur euren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Statt neue Produkte zu kaufen, gebt ihr gebrauchten Gegenständen ein neues Zuhause. Die Preise sind bewusst niedrig gehalten, damit sich jeder etwas leisten kann. Außerdem unterstützt ihr mit jedem Kauf die Kostenentlastung der Wertstoffhöfe – die Einnahmen fließen direkt zurück in den Betrieb.

Wie profitiert die Umwelt davon?

Wiederverwertung ist aktiver Umweltschutz. Jeder Gegenstand, der weitergenutzt wird, spart Ressourcen und Energie bei der Herstellung neuer Produkte. Der ABK zeigt mit dieser Initiative, wie Kreislaufwirtschaft im Alltag funktioniert. Ihr könnt mit eurem Einkauf ein Zeichen setzen und nachhaltiges Handeln konkret unterstützen.

