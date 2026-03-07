Wann? Sonntag, 22. März 2026, 10.00 bis 15.00 Uhr Wo? Bürgerhaus Kronshagen Eintritt: frei

Was macht diesen Modemarkt besonders?

Der Markt hat sich längst zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender des Nordens entwickelt. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der perfekten Mischung aus Vielfalt, Qualität und immer neuen Überraschungen. Jedes Jahr wechselt rund die Hälfte der Ausstellerinnen und Aussteller, sodass euch stets ein frisches Angebot erwartet. Von hochwertigen Markenmode-Stücken für Damen und Herren bis hin zu stilvollen Accessoires findet ihr hier garantiert euer nächstes Lieblingsstück.

Warum lohnt sich der Besuch für euch?

Der Markt steht nicht nur für modische Schnäppchen, sondern auch für bewussten Konsum. Second-Hand-Mode liegt voll im Trend und setzt ein klares Zeichen gegen Wegwerfmentalität und Schnelllebigkeit in der Modebranche. Wer hier einkauft, schont nicht nur den Geldbeutel, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für die Umwelt. Nachhaltige Mode mit Charakter – das ist das Motto dieser besonderen Veranstaltung.

Wie ist die Atmosphäre vor Ort?

Besonders geschätzt wird die angenehme und einladende Stimmung im Bürgerhaus Kronshagen. In entspannter Umgebung könnt ihr in Ruhe stöbern, anprobieren und entdecken. Zwei Umkleidekabinen stehen euch zur Verfügung, sodass ihr eure Fundstücke direkt testen könnt. Der Eintritt ist frei – das macht den Markt für alle zugänglich und lädt zum ausgiebigen Bummeln ein.

Auf der Suche nach weiteren spannenden Flohmärkte in der Region? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden mit vielen weiteren Veranstaltungstipps.