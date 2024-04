Outlets in Kiel

Um nicht zu tief in die Taschen greifen zu müssen, sich aber dennoch neue Möbel, Kleidung oder anderes zu gönnen, ist der Besuch in einem Outlet Store die ideale Möglichkeit. In Kiel und Umland gibt es einige Outlets für Kleidung, Möbel, aber auch andere Produkte für den Alltag:

Das Second Hand Outlet am Exerzierplatz in Kiel arbeitet im 3-Phasen-Konzept. Die erste Phase startet jeden dritten Freitag im Monat. In dieser Phase ist die Kleidung nach Kilopreis erhältlich. In der zweiten Phase wird das Sortiment zu Outletpreisen verkauft. In der dritten Phase werden die Outletpreise noch mal reduziert. Nach dieser Phase wird das gesamte Verkaufssortiment ausgetauscht. Ganz nach dem Motto "Kommen, stöbern, Schnäppchen machen" findet man in diesem Outletstore in Kiel sicher tolle Kleidungsstücke.

Standort: Exzerzierplatz 31

Website: second-hand-outlet.de

s.Oliver Outlet Store

Der s.Oliver Outlet Store im Ostseepark Schwentinetal ist ideal für einen Bummel und bietet viele tolle reduzierte Fashion-Artikel und Accessoires.

Standort: Carl-Zeiss-Straße 21, 24223 Schwentinetal

Website: soliver.de

McArthuerGlen Designer Outlet Neumünster