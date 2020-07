Online-Shopping mit Modesuchmaschinen – Gewusst wie

Was ist eine Modesuchmaschine?

Eine Modesuchmaschine hat ähnliche Attribute wie jede andere Suchmaschine im Netz – allerdings ist sie auf Mode fixiert. Eine Modesuchmaschine listet verschiedene Modeanbieter auf. Nach diesen kann sie nun durchsucht werden. Anders als in großen Klamottenläden können hier einfache Filteroptionen verwendet werden. So kann primär nach Taschen, Accessoires oder Klamotten gefiltert werden. Darauffolgend kann auch eine Farbe, ein Preislevel oder eine bestimmte Marke ausgewählt werden, um die Angebote zu strukturieren. Da eine Modesuchmaschine die Angebote diverser Online-Shops auflistet, ist es ein besonders praktisches Gadget, dass ein Klick auf das Angebot direkt zum Angebot des jeweiligen Modeshops führt. Diese Filteroptionen und das große Angebot machen es um einiges einfacher, auf die Schnelle das Richtige zu finden und seinen eigenen Look zu kreieren. Viele Modesuchmaschinen wie STYLIGHT haben angeschlossene Fashion-Communitys, in der die Nutzer die Möglichkeit haben sich mit anderen auszutauschen.

Die Vorteile der Suchmaschine für Mode

Je nach dem was gesucht wird, kann auch auf besondere Angebote geachtet werden. So listet die Modesuchmaschine immer den aktuellen Preis auf, womit es einfach ist, günstigere Designerkleidung zu erwerben. Auch im Bereich der Schuhe lassen sich so viel schneller besondere Angebote erkennen. Abgesehen davon wird der Preisvergleich dadurch, dass die verschiedenen Anbieter aufgezeigt werden, etwas einfacher. Darüber hinaus begeistert, vor allem Frauen, die Funktion "liebste Artikel" zu speichern. Manche Modesuchmaschinen bieten sogar die Möglichkeit eigene Outfits zu kreieren und diese mit einer Community zu teilen. Gewissermaßen ist eine solche Suchmaschine der größte Kleiderschrank der Welt!

Foto: © Tim Reckmann / www.pixelio.de