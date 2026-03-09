Buntes Programm in den Frühling

Das Micro-Filmfest "Film & Freiraum" präsentiert ab 12 Uhr fünf dokumentarische Arbeiten über gemeinschaftlich getragene Kulturorte. Die Filme entstanden im Rahmen des EU-Projekts BASICC, bei dem europaweit Gebäude in öffentlichen Räumen, die zuvor leer standen, neu genutzt werden. Sie führen euch nach Riga, Paris, Neapel, Rennes und Kiel. Zwischen den Screenings habt ihr Zeit zum Streunen durch die Alte Mu, während verschiedene Projekträume ihre Türen öffnen. Der Eintritt ist frei.

Der Tag startet um 12:20 Uhr mit den Filmen über Riga und Paris, gefolgt von einer entspannten Mittagspause bis 15 Uhr. Danach laufen nacheinander die Dokumentationen über Neapel, Rennes und Kiel. Ab 18:30 Uhr beginnt ein offener Austausch zur Frage: Wie kann "Stadt für Alle" Wirklichkeit werden? Das Programm folgt dem Rhythmus von Schauen, Mitdenken und Mitreden.

Parallel zum Filmfest öffnen verschiedene Bereiche der Alten Mu ihre Türen:

Die WerkStattKonsum lädt zum Werkeln ein

Lila Luft versorgt euch mit Food & Drinks

Shadow of White bietet Walk-In-Tattoos an

Das Programm wächst noch weiter und wird in der kommenden Woche noch aktualisiert, also lasst euch überraschen, welche Projekträume sich zusätzlich beteiligen. Der Tag lebt von der Vielfalt der Community.

Warum lohnt sich der Besuch?