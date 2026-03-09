ALTE MU Frühlingsfest 2026
Film trifft Freiraum und am 21. März 2026 verwandelt sich die ALTE MU in ein lebendiges Filmfestival, falls ihr vom Filmfest SH nicht sowieso schon im Filmfieber seid. Fünf Dokumentationen zeigen selbstorganisierte Kulturorte aus ganz Europa. Dazu gibt es offene Türen, gemeinsames Essen und den Raum für echten Austausch über Stadt als Gemeingut.
Buntes Programm in den Frühling
Das Micro-Filmfest "Film & Freiraum" präsentiert ab 12 Uhr fünf dokumentarische Arbeiten über gemeinschaftlich getragene Kulturorte. Die Filme entstanden im Rahmen des EU-Projekts BASICC, bei dem europaweit Gebäude in öffentlichen Räumen, die zuvor leer standen, neu genutzt werden. Sie führen euch nach Riga, Paris, Neapel, Rennes und Kiel. Zwischen den Screenings habt ihr Zeit zum Streunen durch die Alte Mu, während verschiedene Projekträume ihre Türen öffnen. Der Eintritt ist frei.
Der Tag startet um 12:20 Uhr mit den Filmen über Riga und Paris, gefolgt von einer entspannten Mittagspause bis 15 Uhr. Danach laufen nacheinander die Dokumentationen über Neapel, Rennes und Kiel. Ab 18:30 Uhr beginnt ein offener Austausch zur Frage: Wie kann "Stadt für Alle" Wirklichkeit werden? Das Programm folgt dem Rhythmus von Schauen, Mitdenken und Mitreden.
Parallel zum Filmfest öffnen verschiedene Bereiche der Alten Mu ihre Türen:
- Die WerkStattKonsum lädt zum Werkeln ein
- Lila Luft versorgt euch mit Food & Drinks
- Shadow of White bietet Walk-In-Tattoos an
Das Programm wächst noch weiter und wird in der kommenden Woche noch aktualisiert, also lasst euch überraschen, welche Projekträume sich zusätzlich beteiligen. Der Tag lebt von der Vielfalt der Community.
Warum lohnt sich der Besuch?
Die Filme zeigen, wie Kulturorte als Gemeingut funktionieren, mit Mut, Community und viel Engagement. Sie dokumentieren reale Beispiele aus Europa und machen sichtbar, was möglich ist. Das Frühlingsfest ist kein passives Kinoerlebnis, sondern ein Vernetzungstag für Kulturschaffende und alle Interessierten. Ihr erlebt selbstorganisierte Räume hautnah und könnt mitdiskutieren.
Festival mit europaweiter Verbindung
Die Alte Mu war 2025 Teil des EU-Projekts BASICC, aus dem eine gemeinsame Website und mehrere Dokumentarfilme hervorgingen. Einer davon porträtiert die Alte Mu selbst, vier weitere zeigen europäische Partnerprojekte. Das Frühlingsfest macht diese Arbeit sichtbar und lädt zum gemeinsamen Nachdenken über Freiräume ein. Es ist ein Tag für alle, die Stadt mitgestalten wollen.
