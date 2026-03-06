Was erwartet euch beim Bürgertag?

Am Sonntag, 8. März 2026, von 14.00 bis 17.00 Uhr öffnet das Olympiazentrum Schilksee seine Türen für euch. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Sportdezernent Gerwin Stöcken führen persönlich über das historische Gelände. Ihr seht, was 1972 für die Regatten gebaut wurde und wie eine neue Bewerbung Schilksee verändern könnte. Treffpunkt ist das Regattahaus am Olympiahafen.

Die Stadt präsentiert konkrete Pläne: eine neue Bootshalle und Überlegungen zu einem möglichen olympischen Dorf. Nach dem Rundgang zeigt das Regattahaus den Dokumentarfilm "KIELympia – Unsere Stadt und die Spiele 1972". Das ZeitZeugenStudio e.V. hat dafür unzählige Meter Schmalfilm von Amateurfilmern gesichtet und 2022 zum 50. Jubiläum zusammengeschnitten.

Der Film läuft noch an mehreren Terminen in verschiedenen Stadtteilen:

Freitag, 13. März 2026, 18.00 Uhr: Studio-Filmtheater am Dreiecksplatz – mit Begrüßung durch Gerwin Stöcken und Raum für euer Feedback

Dienstag, 17. März 2026, 18.00 Uhr: Altes Haus 1589 in Holtenau, Richthofenstraße 53

Dienstag, 24. März 2026, 18.00 Uhr: Bürgertreff Wellsee in der Sporthalle, Liselotte-Herrmann-Straße 15

Alle Vorführungen sind kostenfrei. Für die Vorführung im Studio-Filmtheater können online Karten gebucht werden, die anderen Veranstaltungen sind frei zugänglich.

Warum ist eure Meinung wichtig?

Am Sonntag, 19. April 2026, ist es dann soweit und ihr entscheidet per Abstimmung, ob sich Kiel an einer deutschen Olympiabewerbung beteiligen soll. Die Briefwahl startet bereits am 9. März 2026. Bei allen Veranstaltungen habt ihr Gelegenheit zum Austausch und eure Fragen und Anregungen sind ausdrücklich erwünscht. Die Stadt möchte transparent zeigen, was die Spiele bedeuten könnten.

Die olympischen Segelwettbewerbe brachten internationale Aufmerksamkeit nach Schilksee und Kiel und die damals geschaffene Infrastruktur prägt den Stadtteil bis heute. Der Dokumentarfilm zeigt mit authentischen Amateuraufnahmen, wie die Kieler die Spiele erlebten. Oliver Boczek, Matthias Fey und Gerald Grote haben diese historischen Schätze gesichert und zu einem lebendigen Zeitdokument verwoben.

Mehr über Kiels maritime Tradition und aktuelle Entwicklungen findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de – wir halten euch auf dem Laufenden.