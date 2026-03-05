Die Inbetriebnahmestufe 1 umfasst rund 12,5 Kilometer und bildet das Rückgrat des späteren 36 Kilometer langen Netzes. Die Trasse führt über die Olshausenstraße bis zum Bremerskamp entlang des CAU-Campus. Auch die Technische Fakultät am Ostufer wird in die Planungen einbezogen. Die Verkehrsachse zwischen Unicampus und Hauptbahnhof bietet besonders großes Nachfragepotenzial und steht deshalb im Fokus der ersten Ausbaustufe.

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und CAU-Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer unterzeichneten im am heutigen 5. März eine Absichtserklärung zur Stadtbahnplanung. Der Letter of Intent regelt die gemeinsame Entwicklung des Projekts und berücksichtigt die baulichen Vorhaben am Hauptcampus. Besonders wichtig: Das wachsende Wissensquartier Bremerskamp soll bereits in der ersten Inbetriebnahmestufe angebunden werden . Die Kooperation schafft klare Strukturen für die kommenden Planungsphasen.

Tausende Studierende, Dozierende und Mitarbeiter pendeln täglich zum Campus und besonders zu Vorlesungsbeginn herrscht Hochbetrieb, sodass sich die Buslinien regelmäßig zu "mobilen, stark überfüllten Saunen" entwickeln. Die Stadtbahn bringt Menschen schnell und klimafreundlich zur Universität und entlastet den Individualverkehr. CAU-Kanzlerin Meyer betont: "Die CAU braucht einen leistungsstarken öffentlichen Nahverkehr in enger Taktung." Die Anbindung bereits in der ersten Ausbaustufe sei ein wichtiger Meilenstein für den Wissenschaftsstandort.

Die Stadtbahn verändert das Erscheinungsbild des Campus grundlegend. Entlang der Olshausenstraße entstehen neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Stadtraum. Die Entflechtung von Fuß-, Rad-, Auto- und ÖPNV-Verkehr schafft mehr Sicherheit für alle. Gleichzeitig plant die Stadt eine grüne Unipromenade mit hoher Aufenthaltsqualität. Das Projekt verbindet Mobilität mit urbaner Lebensqualität.

Welche Herausforderungen gibt es?

Die parallele bauliche Entwicklung von Campus und Stadtbahn erfordert präzise Koordination. Das Zukunftsprojekt Wissensquartier Bremerskamp entsteht nahe der Trasse und verbindet Forschung, Lehre sowie studentisches Leben. Gestalterische Fragen entlang der Olshausenstraße müssen gelöst werden. Die CAU legt Wert darauf, dass Forschung und Lehre während der Bauphase reibungslos weiterlaufen. Stadt und Universität stimmen sich deshalb eng ab.

Die Inbetriebnahmestufe 1 steht kurz vor der Entwurfsphase, dem nächsten wichtigen Planungsschritt. Mit der Fertigstellung rechnet die Stadt bis Mitte der 2030er Jahre, was zwar die heutigen Studierenden höchstwahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, aber wichtige Weichen für die Zukunft Kiels als Wissenschaftsstandort stellt. Der ambitionierte Zeitplan zeigt: Kiel meint es ernst mit der Verkehrswende. Oberbürgermeister Kämpfer unterstreicht den vertrauensvollen Austausch mit der CAU. Die Kooperation bringt das Großprojekt kraftvoll voran.

